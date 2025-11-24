Fransızlar Türkiye’ye 3 yılda 5 milyar Euro yatırım yapacak
Fransa Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi (CCEF), “Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları / 2020–2024 Güncellemesi” başlıklı raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin 2020–2024 arasında Türkiye’ye 3,6 milyar Euro yatırım yaparak GSYİH’ye %1,6 katkı sunduğunu; önümüzdeki üç yılda ise 5 milyar Euro'luk yeni yatırımla bu etkiyi artırmaya hazırlandığını ortaya koyuyor.
Hayati ARIGAN
Bulgulara göre, bu şirketler Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor; dolaylı etkilerle birlikte bu sayı yaklaşık 385 bin kişiye ulaşıyor. Ülke genelinde 197 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Fransız sermayeli ve ortaklı şirketler, Türkiye’yi sadece önemli bir pazar olarak değil, aynı zamanda rekabetçi bir üretim merkezi olarak konumlandırıyor.
Türkiye uzun vadeli stratejik ortak
Türk-Fransız Ticaret Derneği (CCIFT) ve Fransa Dış Ticaret Danışmanları (CCEF) Türkiye Komitesi Başkanı, TAV Havalimanları İcradan Sorumlu YK Üyesi Franck Mereyde, “Türkiye’deki Fransa varlığı, Türkiye’nin GSYH’sinin %1,6’sına katkıda bulunarak ve yaklaşık 400 bin doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayarak, ülke ekonomisinin temel taşlarından biri ve birçok sektörde istihdamın önemli bir itici gücü konumundadır. Bu durum, Türkiye ekonomisine duyulan güvenin ve Türkiye’yi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak görmenin açık bir göstergesidir" dedi.
İki ülke arasındaki yatırım stoku 8,4 milyar dolar
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Başkanı Gökhan Yücel de “Bu ortaklığın özü aslında 140 yıllık ticari hayatımızı yansıtıyor. 2024’te Fransa ve Türkiye arasındaki ikili yatırım stoku 8,4 milyar doları aşmış durumda. Bu hacmi sadece rakam olarak ele almamak daha doğru olur. Bu aynı zamanda yıllara yayılan karşılıklı ortak hedeflerin ve somut yol haritalarının da bir göstergesi” diye konuştu. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ise bu çalışmanın Fransız firmalarının Türkiye’deki uzun vadeli stratejilerini teyit ettiğini dile getirdi.