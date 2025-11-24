Google Haberler

Fransızlar Türkiye’ye 3 yılda 5 milyar Euro yatırım yapacak

Fransa Dış Ticaret Danış­manları Türkiye Komite­si (CCEF), “Sürdürülebilir Etki: Türkiye’deki Fransız Firmaları ve Türk-Fransız Ortaklıklarının Ekonomik ve Sosyal Katkıları / 2020–2024 Güncellemesi” baş­lıklı raporu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Fransız ve Fransız-Türk şirketlerinin 2020–2024 arasın­da Türkiye’ye 3,6 milyar Euro ya­tırım yaparak GSYİH’ye %1,6 kat­kı sunduğunu; önümüzdeki üç yılda ise 5 milyar Euro'luk yeni ya­tırımla bu etkiyi artırmaya hazır­landığını ortaya koyuyor.

Hayati ARIGAN

Bulgu­lara göre, bu şirketler Türkiye’de doğrudan 143 binden fazla kişi­ye istihdam sağlıyor; dolaylı etki­lerle birlikte bu sayı yaklaşık 385 bin kişiye ulaşıyor. Ülke genelin­de 197 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Fransız sermayeli ve or­taklı şirketler, Türkiye’yi sadece önemli bir pazar olarak değil, ay­nı zamanda rekabetçi bir üretim merkezi olarak konumlandırıyor.

Türkiye uzun vadeli stratejik ortak

Türk-Fransız Ticaret Derne­ği (CCIFT) ve Fransa Dış Tica­ret Danışmanları (CCEF) Tür­kiye Komitesi Başkanı, TAV Ha­valimanları İcradan Sorumlu YK Üyesi Franck Mereyde, “Tür­kiye’deki Fransa varlığı, Türki­ye’nin GSYH’sinin %1,6’sına kat­kıda bulunarak ve yaklaşık 400 bin doğrudan ve dolaylı istihdam sağlayarak, ülke ekonomisinin te­mel taşlarından biri ve birçok sek­törde istihdamın önemli bir itici gücü konumundadır. Bu durum, Türkiye ekonomisine duyulan gü­venin ve Türkiye’yi uzun vadeli stratejik bir ortak olarak görme­nin açık bir göstergesidir" dedi.

Fransızlar Türkiye’ye 3 yılda 5 milyar Euro yatırım yapacak - Resim : 1

İki ülke arasındaki yatırım stoku 8,4 milyar dolar

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Dairesi Baş­kanı Gökhan Yücel de “Bu ortak­lığın özü aslında 140 yıllık tica­ri hayatımızı yansıtıyor. 2024’te Fransa ve Türkiye arasındaki iki­li yatırım stoku 8,4 milyar doları aşmış durumda. Bu hacmi sadece rakam olarak ele almamak daha doğru olur. Bu aynı zamanda yıl­lara yayılan karşılıklı ortak hedef­lerin ve somut yol haritalarının da bir göstergesi” diye konuştu. Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ise bu çalışma­nın Fransız firmalarının Türki­ye’deki uzun vadeli stratejilerini teyit ettiğini dile getirdi.

