Frito Lay’den Rekabet Kurulu’nun verdiği cezaya ilişkin açıklama

Rekabet Kurulu'nun, Frito Lay'e 1 milyar 300 milyon TL para cezasının ardından kararla birlikte, Frito Lay'in stantları artık rakip ürünlere de açılacak.

Bu konuya ilişkin şirketten açıklama geldi. Açıklamada, Türkiye'deki uzun yıllara dayanan geçmişlerine vurgu yaparak, "Her zaman olduğu gibi tüm faaliyetlerimizi, hukuka ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek önceliğimiz olmuştur ve olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Tüm yasal yolları takip edeceğiz"

Açıklamada, Frito Lay’in Türkiye'deki faaliyetlerine dair "Türkiye’deki 50.000 dekar alanda gerçekleştirdiğimiz tarım faaliyetimiz ile 3 fabrikamızda ürettiğimiz kaliteli ürünleri tüketicilerimize sunmaktayız. Yarattığımız binlerce kişilik istihdam ve yatırımlarımız ile ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmakta ve birçok sosyal projemizle de toplumumuza değer katmaktayız" değerlendirmelerine yer verildi.

Frito Lay, Rekabet Kurumu’nun 21 Mart 2024 tarihli ve 24-14/291-M sayılı kararını aldığında detaylı bir inceleme yapacaklarını ve karara karşı tüm yasal yolları takip edeceklerini de belirtti.