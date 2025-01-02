FT anketi ortaya koydu: ABD'li ekonomistler Trump'ın 'Maganomics'inden korkuyor!

Financial Times ve Chicago Üniversitesi Booth School of Business tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Donald Trump’ın "Maganomics" adını verdiği ekonomi politikaları, ABD ve küresel büyümeye zarar verebilir. Ankete katılan 220’den fazla ekonomist, Trump’ın Beyaz Saray’a dönmesi durumunda benimseyeceği korumacı yaklaşımın, kısa vadeli büyüme getirilerine rağmen uzun vadede ABD ekonomisine olumsuz etkiler yapacağını savundu.

Ekonomistlerin ortak görüşü

ABD, İngiltere ve Euro Bölgesi’nden ekonomistlerin katıldığı ankette, Trump’ın “Önce Amerika” diyen korumacı politikalarının, Maganomics’in diğer unsurlarının sağlayabileceği faydaları gölgede bırakacağı ifade edildi. Özellikle ticaret kısıtlamaları ve küreselleşme karşıtı adımların, ABD’nin uzun vadeli büyüme hedeflerini baltalayacağına dikkat çekildi.

Stagflasyon riski

Brown Üniversitesi’nden profesör Şebnem Kalemli-Özcan, Trump’ın politikalarının kısa vadede büyümeye katkı sağlayabileceğini, ancak bunun küresel yavaşlama pahasına olacağını belirtti. Kalemli-Özcan, “Bu politikalar hem ABD’de hem de dünya genelinde enflasyonu artırarak stagflasyona yol açabilir. Uzun vadede bu durum, ABD’nin ekonomik gücünü zayıflatacak” dedi.

Enflasyon ve faiz endişesi

Ankete katılan ABD’li ekonomistler, Trump’ın ekonomi politikalarının enflasyonu artıracağını ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürme konusunda daha ihtiyatlı davranmasına neden olacağını düşünüyor. Bu durumun, özellikle finansal piyasalarda belirsizliği artıracağı ifade edildi.

Küresel ekonomiye etkileri

Trump’ın korumacı politikalarının sadece ABD’de değil, küresel ölçekte de büyümeyi tehdit edeceği belirtildi. Ekonomistler, ticaret savaşlarının ve yatırım kısıtlamalarının küresel tedarik zincirlerine zarar verebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Trump ve "Maganomics"

Donald Trump’ın, 2016’daki başkanlık kampanyasında ortaya koyduğu "Maganomics" politikaları, vergileri düşürme ve ticaret kısıtlamaları gibi unsurları içeriyor. Ancak uzmanlar, bu yaklaşımın özellikle uzun vadeli yatırımları ve iş gücü piyasasını olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.