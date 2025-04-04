FT Başyazarı Martin Wolf Türkiye'deki ekonomik durumu yorumladı: Siyah kuğu değil, beyaz kuğu senaryosu geçerli

Financial Times’ın (FT) başekonomi yazarı Martin Wolf, Türkiye’deki son siyasi ve ekonomik gelişmelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Wolf, sürecin öngörülebilir olduğunu belirterek, "Bu bir siyah kuğu değil, beyaz kuğu" dedi.

Avrupa’nın Türkiye’ye yönelik tutumuna da değinen Wolf, AB'nin artık Türkiye’nin üyeliğini gerçekçi bir hedef olarak görmediğini belirtti. CNBC-e'den Berfu Güven'e konuşan Wolf, Avrupa’nın sessizliğini "kabullenilmiş bir gerçekçilik" olarak nitelendirerek, Türkiye'nin liberal demokrasi rotasından uzaklaştığını ve bunun da AB ile ilişkilerde belirleyici bir faktör olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisine dair yorumlarında ise Wolf, geçmişte yapılan reformların büyük fayda sağladığını ancak son yıllarda bu mirasın aşındığını söyledi.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Ali Babacan ve mevcut Bakan Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimindeki rollerine değinen Wolf, özellikle Şimşek’in son dönemdeki performansını olumlu değerlendirdi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutlak siyasi kontrole sahip olduğu ve bunun küresel güven ve istikrar açısından soru işaretleri yarattığını belirtti.

Wolf, Türkiye’nin güçlü yönlerini vurgulayarak, "Stratejik konumu, çalışkan halkı ve geniş iç pazarıyla büyük bir potansiyele sahip. Ancak bu potansiyelin hayata geçmesi, uygulanan politikaların kalitesine bağlı" dedi.

Küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinde ABD’nin ticaret politikalarına da değinen Wolf, Trump’ın ekonomi politikalarını "ulusal intihar" olarak nitelendirdi. Trump’ın ticari hamlelerinin ABD ekonomisine ve küresel piyasalara zarar verdiğini belirten Wolf, bu belirsizlik ortamının karar alma mekanizmalarını felç ettiğini söyledi.

Son olarak, günümüz dünyasında uzun vadeli tahmin yapmanın imkansız hale geldiğini ifade eden Wolf, "Artık dört yıl sonrası için tahmin yürütmek neredeyse imkansız. Belirsizlik, tüm karar alma süreçlerini felç ediyor" dedi.