FT: Lloyds Bank, Birleşik Krallık'ta 136 şubesini kapatıyor

Financial Times, Lloyds Banking Group, dijital bankacılığa olan talebin artması nedeniyle Birleşik Krallık genelinde 136 şubesini kapatacağını duyurdu. Kapanış süreci, Mayıs 2025 ile Mart 2026 arasında gerçekleşecek ve 61 Lloyds şubesi, 61 Halifax şubesi ile 14 Bank of Scotland şubesini kapsayacak.

Banka, müşterilerin büyük bir çoğunluğunun artık günlük bankacılık işlemleri için dijital platformları tercih ettiğini vurguladı. Bir Lloyds sözcüsü, bu değişimi şu sözlerle açıkladı:

“20 milyondan fazla müşterimiz, paralarına istedikleri an erişim sağlamak için mobil uygulamalarımızı kullanıyor. Müşteriler, günlük işlemlerinde her zamankinden daha fazla seçeneğe ve esnekliğe sahip.”

Şube kapanışlarının çalışanları nasıl etkileyeceği konusunda da bilgi veren banka, etkilenen personele başka şubelerde veya Lloyds Banking Group’un farklı bölümlerinde görev teklif edileceğini belirtti.