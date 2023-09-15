Fuarlarla 13 milyar $’lık iş bağlantısı sağladı

Hamide HANGÜL

Türkiye’de fuarcılık sektörü her geçen yıl daha da büyüyor. RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner, bünyelerindeki 10 fuarla bu yılın sonunda 250 bin ziyaretçiye ulaşmayı hedeflediklerini açıklayarak, “Bunun yüzde 20’si yabancı ziyaretçi olmasını bekliyoruz.. Fuarlarla geçen yıl 13 milyar dolarlık iş hacmi sağlandı” dedi. Fuarcılık sektörüne ilişkin gelişmeleri ve firmanın çalışmalarına ilişkin düzenlediği basın toplantısıyla bilgi veren Berkan Öner, TÜYAP ile dünyada küresel bir güç haline gelen RX’in yollarının 1 Haziran 2012 tarihinde kesiştiğini ve iki şirket arasında RX Tüyap Fuarcılık A.Ş. adıyla şirket kurulduğunu anımsattı. Bu ortak girişim ile daha geniş pazar olanaklarının bulunmasına fırsat sunulduğuna işaret eden Öner, özellikle İstanbul’un dünya fuarlar içinde önemini de hızla artırdığı söyledi.

Ziyaretçinin %20’si yabancı

Türkiye’de 2022 yılında toplam 10 fuar ile 5 bine yakın katılımcı firma ve markanın, 200 binin üzerinde ziyaretçinin fuarlarını ziyaret ettiğine işaret eden Berkan Öner, “RX Tüyap Fuarları ile yaklaşık 13 milyar dolar katma değerli iş bağlantısı sayesinde ülke ekonomisine katkı sağladık.

Türkiye’de RX Tüyap fuarlarına katılan firmalar fiyat performans dengesi ve ülkemizin jeopolitik konumunun sağladığı avantajla lojistikte ön plana çıkıyor. Bu sayede özellikle son bir buçuk yıldır Amerika kıtası, Batı Avrupa gibi coğrafyalardan fuar alanlarımızda daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başladık. Ziyaretçilerimizin yüzde 20'si yurt dışından geliyor. Fuarcılık sektörünün bayrağını taşımaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yıl en büyük hedefimiz bunun da üstüne çıkarak etki alanımızı genişletmek” diye konuştu.

Hedef yılsonu 250 bin ziyaretçi

Bu yılın sonunda İntermob, Woodtech, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı, Food-Tech Eurasia, Kapı-Pencere-Cam Fuarı, Expomed Eurasia, Avrasya Hırdavat Fuarı Hardware Eurasia, Fastener Expo Eurasia Fuarları ile 250 bin ziyaretçi hedeflediklerinin altını çizen Öner, hedeflere ulaşmak için emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

“Çin’den çok fazla talep alıyoruz"

Berkan Öner, en fazla ambalaj, kapı pencere, mobilya yan sanayi fuarlarına büyük ilgi olduğuna işaret etti. Öner, “Bunlar 60 binin üzerinde ziyaretçileri olan fuarlar. Mobilya yan sanayi, ağaç işlemede 70-75 binlere çıkıyor. Düzenlediğimiz gıda fuarında 14 salonun, 14’ü de doluydu” diye konuştu.

Yurt dışından da büyük ilgi gördüklerine vurgulayan Öner, “Çin’den çok talep alıyoruz, Almanya, Hindistan, İtalya, Fransa’dan da talep yüksek” diye konuştu. 2024 yılı için de hazırlıkların tamamlandığına işaret eden Öner, “300 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz” açıklamasında bulundu. Alan ihtiyacına ilişkin bir soru üzerine Öner, “İhtiyaç olacak gibi, ancak şu anda bize yetiyor” yanıtını verdi. Toplantıda verilen bilgilere göre, Tüyap’ın global iş ortağı RX, bir senede 22 ülkede 400’ün üzerinde fuar düzenliyor.