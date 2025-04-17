Fuat Tosyalı: Düşük gümrük tarifesi rehavete yol açmamalı

Mehmet Hanifi GÜLEL

Zirvede konuşan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ABD Başkanı Trump tarafından açıklanan gümrük tarifelerinin Türkiye için diğer ülkelere göre daha düşük uygulanmasının sevindirici olduğunu söyledi. Tosyalı, “Ancak bu bizi rehavete sürüklememeli. Çünkü diğer ülkelere uygulanan tarifeler ticaretimizi hem yurt içinde hem de ihracat pazarlarında çok etkileyecek" diye konuştu.

"Dünya bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde"

Küresel anlamda yaşanan diğer sorunlara da değinen Tosyalı, "Dünyanın bir değişimin ve dönüşümün eşiğinde olduğu çok açık. Üstelik 2025 ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikaları ile birlikte her güne yeni küresel bir şok ile uyanıyoruz " açıklamasında bulundu.

ABD yerele dönerken Çin'in globalleşmeyi savunduğunu kaydederek, bu durumun değişimi çok iyi yansıttığını vurgulayan Tosyalı, "Ekonomi form değiştiriyor, belki de globalizasyon tamamen ortadan kalkmayacak ama önümüzdeki birkaç yıl yeni bir küresel ekonomik yapının ortaya çıkacağı çok açık. Temel olarak baktığımızda bu sürece uyum çok kolay olmayacak. Özellikle ABD'nin tarifelerine karşı Çin'in ve AB'nin alacağı aksiyonlar bizi direkt etkileyecek" şeklinde konuştu.

“Türk sanayicisi için ciddi fırsatlar var”

Zirvede konuşan TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank ise, ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlik ortamında Türkiye'yi bekleyen fırsatların da bulunduğunu belirterek, "Şu belirsizlik ortamında özellikle Türk üreticisi için, Türk sanayicisi için ciddi fırsatlar var, yeni pazarlar var. Hep birlikte bunu başarmak için gayret edeceğiz" dedi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Burhan Özdemir de cevherin makineye dönüşmesi sürecinde entegrasyon, verimlilik ve inovasyonun önemine vurgu yaptı.