30 Temmuz 2020

Bir Dilek Tut (Make a Wish Türkiye) CEO'su Füsun Kuran, 'İyi Bir Dünya'da Yasemin Salih'in sorularını yanıtladı:



"Türkiye’de STK yöneticiliği giderek daha fazla önemli hale geliyor. Pandemi bu önemi artırdı. Pandemi dönemine girdiğimizde, doğum günü bağışlama projemizi öne çıkardık.

Doğum günü konusundaki dijitalleşmemiz dünyada bizi öne çıkardı. Çocuklarımızdan gelen dileklerin önemli bir kısmı, sahip olmakla, tanışmakla ilgili." dedi.

"Dijitalleşme arttıkça katılım artacaktır."

Canlı yayında Make a Wish Türkiye ile ilgili sorulara cevap veren Füsun Kuran, şöyle konuştu:

"Dünyada çocukların dilekleri bölgeler açısından çok farklı. Avrupa’da çocuklar daha çok seyahat etmeyi, tanışmayı istiyorlar. Dijital ortamda bizi izleyenlerin sayısı arttı. Tebriklerimiz, kutlamalarımız dijital kartlara dönüştü. Bu projelerimizi destekleyenler de artış gösterdi. Bağışlarda en önemli konu güvendir. Bağışçılar, yapılan yardımın, bağışın yerine ulaşıp ulaşmadığını bilmek istiyorlar. Biz 350 gönüllü ile çalışan bir organizasyonuz. Çocuklarca tutulan dileklerin önemli bir bölümü yatak odası ve bilgisayar. Türkiye’nin her yerinde dilek alımı yapıyoruz. Dilek gerçekleştirme ve dilek alımı geçen yılın 2 katına çıkmış durumda. Hem kurumlarla ve hem kişilerle dilek sohbetleri yapıyoruz. Bu sohbetleri artık dijital ortamlara taşıdık. Dijitalleşme arttıkça katılım artacaktır. Bir çocuğun dileğini yerine getirmenin ortalama bütçesi 7-8 bin lira."