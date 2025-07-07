Futbol kulüpleri yılın ilk yarısında yatırımcısını sevindirdi

Futbol kulüpleri, ocak-haziran döneminde hisse senedi piyasalarında iyi bir performans sergiledi. Önde gelen futbol kulüplerinin yılın ilk yarısında 6'sı değer kazanırken, 2'si değer kaybetti.

Yılın ilk 6 ayında yatırımcısına Portekiz ekibi Benfica yüzde 61,9, Alman ekibi Borussia Dortmund yüzde 25,2 İskoç ekibi Celtic yüzde 16,4, İngiliz ekibi Manchester United yüzde 3, İtalyan ekibi Juventus yüzde 2,2 ve Hollanda ekibi Ajax yüzde 1,5 kazandırdı.

Portekizli futbol kulübü Benfica'nın hisselerinde, yılının ilk yarısında sert yükseliş görüldü. ABD merkezli yatırım fonu Lenore Sports Partners, eski Başkan Luis Filipe Vieira'ya ait yüzde 3,28'lik Benfica hissesini açık artırma yoluyla satın aldı. Bu işlemle birlikte fonun kulüpteki toplam ortaklık payı yüzde 5,24'e ulaştı. Yatırım fonunun ödediği yüksek bedel ve kulübe yönelik yeni sermaye beklentileri, yatırımcı güvenini artırırken, Benfica hisseleri yılbaşından itibaren yükseliş trendine girerek 27 Mayıs 2025'te tarihinin en yüksek seviyesini gördü.

Manchester United ise 2025 yılında kulüp içindeki mali disiplini artırıp yeniden yapılandırma adımları atarak, nakit sıkıntısı yaşayabileceği öngörüsüyle yaklaşık 200 çalışanı işten çıkarmak gibi bazı maliyet azaltma tedbirleri uyguladı.

Lazio yüzde 23,1 kaybettirdi

Geçen yıl yatırımcısına İtalyan ekiplerinde Lazio yüzde 23,1, Portekiz ekiplerinden Porto yüzde 4,6 kaybettirdi.

Porto bu yıl vadesi dolacak borçlarını çevirebilmek amacıyla yıllık yüzde 5,5 faiz oranıyla 2025-2028 dönemini kapsayan yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. Yatırımcılardan yoğun ilgi gören ihracın ardından kulüp, toplam 50 milyon avro finansman sağlamayı başardı. Toplanan kaynağın büyük bölümü Nisan 2025'te vadesi dolacak önceki tahvilin geri ödemesinde kullanılacağı için kulübün kasasına giren net nakit girişi sınırlı kaldı. Kulübün yaşadığı bu durum hisse fiyatının gerilemesine neden oldu.

Lazio, 2024-2025 sezonunu hedeflerinin gerisinde tamamlayarak 2025-2026 sezonu için Avrupa kupalarına katılım hakkı elde edemedi. Bu durumda, Kulübün Serie A'daki son maçlarında aldığı başarısız sonuçlar etkili oldu.

Sezonun son haftalarına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi yarışı içinde yer alan kulüp, burada hedeflerine ulaşamadı. Avrupa arenasında yer almaması nedeniyle yayın ve sponsorluk gelirlerinde düşüş yaşanabileceği beklentisi Lazio yatırımcısında endişelere yol açtı.

Bu gelişmelerle birlikte, dünyanın önde gelen halka açık 8 futbol kulübünün hisselerinin 2025'in ilk 6 ayındaki performansları şöyle: