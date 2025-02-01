Futbol kulüplerinin 2024 transfer harcamaları açıklandı! Türkiye kaçıncı sırada?

FIFA Küresel Transfer Raporu verilerine göre, 2024 yılında profesyonel erkek futbolundaki uluslararası transferler için 8,59 milyar dolar bonservis harcaması yapıldı.

2023 yılında açıklanan 9,66 milyar dolar rakamını geçemeyen harcama rekor kırılması için yeterli olmazken, söz konusu dönemde rekor transfer sayısında kırıldı. Geçen sene profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olarak 78 bin 742 uluslararası transfer yapıldı.

Transfer verilerinin 'en'leri

İngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla bonservis ödeyen (1,88 milyar dolar) ve en çok gelir elde eden (1,34 milyar dolar) ülke olarak göze çarptı.

Bonservisi en yüksek futbolcu Julian Alvarez, en çok harcama yapan kulüp PSG ve en fazla bonservis ödenen (1,19 milyar dolar) futbolcular Brezilyalılar oldu. Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.

Bonservisi en yüksek futbolcular

En yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen Julian Alvarez'i Benfica'dan Paris Saint-Germain'e giden Gonçalo Ramos ve Lille'den Manchester United'a transfer olan Leny Yoro takip etti.

PSG'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Neves ve Barcelona'nın Leipzig'den transfer ettiği Dani Olmo ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı.

PSG, Manchester United ve Olimpik Lyon...

2024'te Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde zirveye yerleşen Fransız PSG'yi İngiltere'den Manchester United ve Fransa'dan Olimpik Lyon takip etti. Almanya'nın Bayern Münih takımı ve İngiltere ekibi Brighton da sıralamada ilk 5'e girdi. Futbolcuların ve kulüplerin bonservis ücretleri ise raporda yer almadı.

En fazla bonservis Brezilyalıl futbolculara ödendi

Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Brezilyalı oyuncuların bonservisleri için 1,19 milyar dolar ödedi. Bu alanda 926,9 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ikinci, 620,5 milyon dolar ödenen Portekizli oyuncular üçüncü sırada yer aldı.

En çok harcayan ve kazanan İngilizler

Uluslararası transferlerin bonservislerine 1,88 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 1,34 milyar dolar da kazanç sağladı. Takımları en çok bonservis ödeyen ülkeler arasında Fransa (994,9 milyon dolar) ve İtalya (937,9 milyon dolar) ilk 3'e girdi.

Fransa 868,4 milyon dolar ve Portekiz 671,8 milyon dolarla kulüpleri en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler listesinde İngiltere'nin ardından sıralandı.

Türkiye'nin 2024 transfer harcaması: 198 milyon dolar

Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı. Aynı dönemde en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 164 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti.