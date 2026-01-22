Futbolda en çok kazanan 20 kulüp belli oldu

Ekonomi danışmanlık şirketi Deloitte tarafından yayımlanan 2025 Futbol Para Ligi araştırmasına göre, maç günü gelirleri (2,4 milyar Euro), yayın gelirleri (4,7 milyar Euro) ve ticari gelirler (5,3 milyar Euro) rekor seviyelere ulaşırken ticari gelirler, 5 milyar Euro'yu aşan ilk gelir kalemi oldu.

İspanya temsilcisi Real Madrid, 2023-2024 sezonunda elde ettiği kazançla yıllık bir milyar Euro gelire ulaşan ilk kulüp olduktan sonra bu sezon da yüzde 11 artışla yaklaşık 1,2 milyar Euro gelir elde etti.

Real Madrid, üst üste iki yıl olmak üzere 1 milyar Euro'nun üzerinde gelir elde eden tek futbol kulübü unvanını alırken maç günü gelirlerinde yüzde 6'lık bir düşüş, ürün satış performansı ve yeni ticari ortaklar sayesinde ise ticari gelirlerinde yüzde 23'lük bir artış bildirildi.

Sezonun en çok kazanan kulüpleri listesinde bir başka İspanya ekibi Barcelona 974.8 milyon Euro ile ikinci, Almanya Bundesliga'dan Bayern Münih ise 860.6 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Sıra Kulüp Gelir (Euro)

1 Real Madrid 1,161m

2 Barcelona 974.8m

3 Bayern Münih 860.6m

4 Paris Saint-Germain 837m

5 Liverpool 836.1m

6 Manchester City 829.3m

7 Arsenal 821.7m

8 Manchester United 793.1m

9 Tottenham 672.6m

10 Chelsea 584.1m

11 Inter 537.5m

12 Borussia Dortmund 531.3m

13 Atletico Madrid 454.5m

14 Aston Villa 450.2m

15 Milan 410.4m

16 Juventus 401.7m

17 Newcastle United 398.4m

18 Stuttgart 296.3m

19 Benfica 283.4m

20 West Ham United 276m