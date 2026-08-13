Futbolda para artık buradan geliyor: Dört büyüklerde 45,4 milyar TL'lik tablo

Türk futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, Haziran 2025-Mayıs 2026 döneminde toplam 45,4 milyar lira gelir elde etti. Kulüplerin en büyük gelir kaynağı ise yayın hakları ya da UEFA gelirleri değil, taraftarların yaptığı harcamalar oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören dört kulübün KAP'a açıkladığı Haziran 2025-Mayıs 2026​​​​​​​ hesap dönemine ilişkin finansal durum raporlarına göre kulüplerin reklam, sponsorluk ve isim hakkı gelirleri toplam 10,8 milyar lira olurken, stat, loca, kombine, bilet ve VIP gelirlerinden oluşan maç hasılatı 11,3 milyar lirayı buldu.

Dört büyüklerin mağazacılık ve lisanslı ürün satışlarından elde ettiği gelir de 13,8 milyar liraya ulaştı. Böylece mağazacılık ve lisanslı ürün satışları, kulüplerin toplam gelirleri içinde önemli bir pay oluşturdu.

Kulüplerin UEFA organizasyonları, katılım ve performans gelirleri ise aynı dönemde 4,6 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Dört büyükler aynı dönemde 2,6 milyar liralık naklen yayın gelirini kasaya ekledi.

En fazla gelir mağazacılık ve lisanslı ürün satışlarından

Dört büyüklerin bu dönemdeki en önemli gelir kaynağı mağazacılık ve lisanslı ürün satışları oldu. Bu kalemden elde edilen 13,8 milyar liralık gelir, kulüplerin toplam gelirlerinin yüzde 30'una karşılık geldi.

Bu dönemde dört büyükler arasında en yüksek gelire sahip kulüp 20,7 milyar lirayla Galatasaray oldu. Bu takımı 13,6 milyar lira gelirle Fenerbahçe, 7 milyar lira gelirle Beşiktaş, 4,1 milyar lira gelirle Trabzonspor izledi.

Galatasaray'da mağaza satışları 6,2 milyar lirayı aştı

Dört büyükler arasında 20,7 milyar lirayla en yüksek geliri elde eden Galatasaray'da en büyük pay mağaza satışlarından geldi. Sarı-kırmızılı kulüp bu kalemden 6,2 milyar lira, loca, VIP ve kombine satışlarından ise 5,2 milyar lira gelir sağladı.

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri 4,8 milyar liraya yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elde edilen UEFA gelirleri 3,1 milyar lirayı aştı. Yayın haklarından 757 milyon lira, sporcu transferi, kiralama ve yetiştirmeden ise 584 milyon lira gelir elde edildi.

Fenerbahçe'de lisanslı ürün satışları ilk sırada

Toplam geliri 13,6 milyar liraya ulaşan Fenerbahçe'de en büyük gelir kaynağı lisanslı ürün satışları oldu. Sarı-lacivertliler bu alandan 4,3 milyar lira kazanırken, söz konusu kalem toplam hasılatın yüzde 31,6'sını oluşturdu.

Reklam, sponsorluk ve isim hakkı gelirleri 3,7 milyar lira, stat gelirleri ise 3,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Katılım ve performans gelirleri 1,3 milyar lirayı aşarken, naklen yayından 688 milyon lira, transferlerden ise 314 milyon liraya yakın gelir sağlandı.

Beşiktaş'ta maç ve kombine gelirleri öne çıktı

Beşiktaş'ın 7 milyar lirayı aşan toplam hasılatında ilk sırayı maç hasılatı ile kombine ve loca gelirleri aldı. Siyah-beyazlıların bu kalemden elde ettiği gelir 2,25 milyar liraya ulaşırken, lisanslı ürün satışları da 2,17 milyar lirayla hemen arkasında yer aldı.

Kulüp sponsorluk ve reklamdan 900 milyon lira, isim ve lisans haklarından 857 milyon lira gelir elde etti. Yayın gelirleri 561 milyon lirada kalırken, UEFA gelirleri 127 milyon lira olarak kaydedildi.

Trabzonspor'da en büyük gelir sponsorluktan

Toplam hasılatı 4,1 milyar liraya yaklaşan Trabzonspor'da en yüksek gelir reklam ve sponsorluklardan geldi. Bordo-mavili kulüp bu kalemden 1,4 milyar liraya yakın gelir sağladı.

Mağazacılık gelirleri 1,16 milyar lirayı bulurken, maç, kombine, loca ve bilet satışlarından 651 milyon lira elde edildi. Naklen yayın gelirleri 622 milyon lira olurken, UEFA gelirleri ise 41 milyon lirada kaldı.