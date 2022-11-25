Futuretex İstanbul geleceğin tasarımcılarını ödüllendiriyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa ‘Futuretex İstanbul’ markası altında; “FutureBase International” ve ‘FutureTech’ olarak iki ayrı yarışma şeklinde gerçekleşti. Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarıştığı ödüllü tasarım yarışmasında; FutureBase kategorisinde yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar üstlenirken, FutureTech kategorisinin yarışma koçu ise tasarımcı Özlem Süer oldu.

Tasarımcıların hayal güçlerinin özgün kumaşlara dönüşerek yarıştığı Futurebase International’ın finali, 28 Kasım, Pazartesi akşamı Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek. Şık bir kokteylin ardından düzenlenecek defile ve ödül töreni ile ‘Futuretex İstanbul’ yarışmasının kazananları belli olacak.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “İTHİB olarak katma değerli ihracatla kalkınan Türkiye hedefinden ilham alıyor, genç yetenekleri destekliyor ve sektörümüze kazandırıyoruz. Sektörümüzde katma değer yaratan en önemli unsurlardan tasarımın ve tasarımcıya verilen değerin ortaya konduğu Futuretex İstanbul Yarışmamız, bu yıl ilk defa Futurebase International ve FutureTech kategorilerinde düzenleniyor. Tasarımcılarımızın hayal güçlerinin, özgün kumaşlara dönüşerek yarıştığı Futurebase International ve bu yıl ilk defa düzenlediğimiz inovasyon ve fikir yarışmamız Futuretech ile gençlerimizi; başarılı bir şekilde tekstil sektörüne kazandırmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir tasarımın günümüzde en önemli katma değer haline geldiğini gözlemlediğimiz için eko tasarım konularını da ön plana çıkarıyoruz. Bu kapsamda tasarım gücü yüksek ürünleri başarılı bir şekilde Türkiye ekonomimize kazandırmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşma noktasında en önemli kaynağımız genç yeteneklerimiz. Sunduğumuz fırsatlarla yalnızca sektörümüze değil; ülkemize, gençlerimize ve dolayısıyla geleceğimize yatırım yapıyoruz. Eğitim ve tasarım odaklı çalışmalarımızla misyonumuz olan tekstil sektörümüzün geleceğine hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu çerçevede yarışmamıza değer katan tüm finalistlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Futurebase International yarışması Jüri Başkanı M. Fatih Bilici, “Genç yetenekleri desteklemek ve sektörümüze kazandırmak amacıyla Birliğimiz tarafından düzenlenen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmamız bu yıl Futuretex çatısı altında Futurebase International ve Futuretech olarak iki farklı yarışmaya dönüştü. Tekstil sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın odak noktası olan ihracatımızı daha nitelikli ve değerli hale getirebilmek için; tasarım, inovasyon ve marka yaratmak en önemli gerekliliklerin arasında yer alıyor. Katma değeri artırmak için tasarımın dokunduğu her aşamada değişimin temsilcisi genç tasarımcıları daha da teşvik etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile yurt dışı eğitimleri konusunda da finalistlerimizi destekliyoruz, onlara önemli okullarda eğitim fırsatı sunarak Türkiye’nin tasarım konusundaki elçilerinin sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yarışmamızın yüzlerce aday arasından seçilen finalistleri, imza atacakları çalışmalarla, Türkiye ekonomimize ve sektörümüze katma değer sağlayacaklar. Sektörümüzün gelecek vizyonu çerçevesinde genç tasarımcılarımıza inancımız ve güvenimiz tam! Bu kapsamda yarışmamıza katılan ve sektörümüze değer katan tüm tasarımcılarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

FutureBase International yarışmasının koçu tasarımcı Tuvana Büyükçınar ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “İTHİB’in düzenlediği tasarım yarışmalarıyla, ülke olarak sahip olduğumuz genç nüfusu ilgi alanlarına göre motive ettiğimizi, tasarım ve inovasyon algılarını geliştirdiğimizi düşünüyorum. İTHİB’in 15 yıldır gerçekleştirdiği Kumaş Tasarım Yarışması’nı bu manada çok değerli buluyorum. Zira tüm kurumların sürdürülebilirlik konusuna bu kadar odaklandığı bir dönemde başlı başına bir başarı hikayesi bana göre. 4 senedir koçluğunu yaptığım bu yarışma bu seneden itibaren bambaşka bir ruha büründü ve Futuretex çatı markası altında adını “FutureBase International” olarak yenilenerek yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam etti. Her zamankinden de daha güçlü bir şekilde tasarımcıların tasarım kabiliyetlerini, vizyonlarını geliştirmelerine destek olmaya çalıştık. Finalistlere çok kıymetli ödüller veriyoruz; maddi katkıların yanı sıra yaşadıkları deneyim, işi yerinde öğrenme ve endüstriyi yakından inceleme şansı elde etmeleri ve bana göre belki de en kıymetli olanı yurtdışında eğitim fırsatı bu uluslararası yarışmayı özel kılıyor. Yarışmayı kazananları şimdiden tebrik ediyorum.”

Birincilik ödülü 200 bin TL

FutureBase International kategorisi için; birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilecek. Söz konusu ödüllere ek olarak yurt dışı eğitim hakkı, 6 ay yurt içinde yabancı dil eğitimi hakkı, PV Paris fuarını ziyaret ve 60 bin TL jüri özel ödülü de bulunuyor. FutureBase kategorisinin temaları; Sürdürülebilirlik, Doğal Elyaflar, Denim, Geleneksel Dokumalar oldu.