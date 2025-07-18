G20’den Küresel Ekonomiye çağrı: Belirsizlikler artıyor, reform şart

Güney Afrika'nın ev sahipliğinde 17-18 Temmuz tarihlerinde Durban kentinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'nın ardından yayımlanan sonuç bildirisi, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlara dikkat çekti.

Bildiride, devam eden savaşlar, jeopolitik çatışmalar, ticaret ve tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, yükselen borç oranları ile giderek sıklaşan aşırı hava olaylarının, küresel ekonomideki belirsizlikleri artırdığı belirtildi.

Beş sayfalık bildiride yapısal reformların önemine ayrıca vurgu yapılarak, "Güçlü ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ile kaliteli istihdam için yapısal dönüşüm gereklidir" ifadesi kullanıldı.

Merkez bankalarının bağımsızlığının fiyat istikrarını sağlamada kritik bir rol oynadığına işaret edilen açıklamada, uluslararası iş birliğinin artırılmasının önemi de altı çizildi.

Öte yandan, G20 maliye bakanları, küresel finansal dalgalanmalara karşı özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerin artan borç yükünü hafifletmeye yönelik kararlı olduklarını dile getirdi.