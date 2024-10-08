G20'nin en yeşil merkez bankaları belli oldu: TCMB'nin sıralaması dikkat çekti

Sürdürülebilir ekonomi destekleyen İngiltere merkezli Positive Money, 2024 yılına ilişkin bir 'Yeşil Merkez Bankacılığı Karnesi' hazırladı.

Karneye göre TCMB, G20 ülkeleri arasında 18. oldu.

Sürdürdüğü yeşil politika ve girişimlerle, karnenin ilk sırasında Fransa Merkez Bankası yer aldı.

Sıralamada 130 üzerinden 96 puan alan Fransa’yı 91 puanla Almanya ve İtalya izledi. Avrupa Merkez Bankası (AMB) ise 87 puanla en yeşil merkez bankaları arasında dördüncü oldu.

FED’in skoru dikkat çekti

Çin ve Brezilya merkez bankalarının da yüksek puan aldığı karnede, ABD Merkez Bankası'nın (FED) düşük skoru dikkat çekti.

FED’in çevresel riskleri ele alma konusundaki eylem eksikliğinin küresel bir endişe kaynağı olduğunu belirtildi. FED 15 puanla 17. sırada yer alırken onu 10 puanla TCMB takip etti.

En yeşil merkez bankaları arasında 18. olan TCMB’yi 5 puanla Arjantin ve 1 puanla Suudi Arabistan izledi.

TCMB ve BDDK’nın Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı üyesi olduğu hatırlatılan raporda BDDK’nın konut kredileri için enerji sınıflarına göre değerlendirme yapmasının ve iklim riskleri için yönergeler yayınlamasının skora etki ettiği belirtildi.