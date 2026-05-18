G7 maliye bakanları küresel ekonomik dengesizlikleri ele alacak

G7 maliye bakanları, küresel ekonomik dengesizlikler ve hammadde arzının koordinasyonu konularında ortak bir zemin bulmak amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te iki gün sürecek bir toplantıda bir araya geliyor. Pazartesi günü başlayacak görüşmeler, jeopolitik farklılıkların grubun uyumunu test ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. İki günlük bu toplantı, ABD ile Çin arasında Pekin'de yapılan ve az sayıda somut ekonomik ilerleme sağlamış olan zirvenin ardından düzenleniyor.

Küresel ticaret ilişkilerinde G7 maliye bakanları arz ve tüketim dengesini tartışıyor

Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, ticaret sürtüşmelerini besleyen ve finansal piyasalarda çözülme riski yaratan ekonomik dengesizliklerin Paris gündeminin merkezinde yer alacağını bildirdi. Lescure, küresel ekonominin son on yıldaki gelişiminin sürdürülemez olduğunu belirtti. Fransa Maliye Bakanı, Çin'in yetersiz tüketim, ABD'nin aşırı tüketim ve Avrupa'nın ise yetersiz yatırım yaptığı bir yapıya işaret etti. Görüşmelere ev sahipliği yapan Lescure, Washington ile büyüyen anlaşmazlıkların yaşandığı bu dönemde müttefikler için dürüst bir diyalog fırsatı sunulduğunu ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Lescure, her konuda, özellikle de Amerikalı ortaklarla tam bir mutabakat içinde olmadıklarını dile getirdi. Bakanlar, Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping zirvesinin ardından ABD ve Çin ilişkilerindeki son durumu değerlendiriyor. Toplantıda ayrıca, Trump yönetiminin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik yaptırım muafiyetinin cumartesi günü sona ermesine izin vermesinin ardından, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik ABD girişimleri ele alınacak.

Nadir mineral arzında yeni koordinasyon mekanizmaları kuruluyor

Fransız yetkililer, tarafların ticaret ve sermaye akışı dengesizliklerinde kendi sorumluluklarını kabul etmelerinin bir başarı olacağını öngörüyor. CSIS Ekonomi Programı Direktörü Philip Luck, ABD'nin bu durumu kendi hatası olarak kabul etmeyeceğini savundu. Toplantının diğer önemli gündem maddesini, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji ve savunma sistemleri gibi teknolojiler için önem taşıyan tedarik zincirlerini izleme çalışmaları oluşturuyor. Bakanlar, bu alanlarda tedarik zincirini domine eden Çin'e olan bağımlılığı azaltmak için çabaları koordine etmeye çalışacak.

G7 ülkeleri, üreticiler için taban fiyatlar, toplu alımlar ve tarifeler yoluyla piyasaları istikrara kavuşturacak ve yerli yatırımları teşvik edecek ortak bir tedarik havuzu üzerinde uzlaşmayı hedefliyor. Ancak Luck, bu girişimin uzun vadeli bir proje olduğunu ve bakanlar toplantısında kısa vadede somut bir sonuç doğurmasının beklenmediğini ifade etti. ABD hükümeti içinde bile bu konuda net bir strateji birliği sağlanamadığı belirtiliyor.

Jeopolitik risklerin küresel piyasalara olan etkileri değerlendirilecek

Katılımcılar toplantıda, Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ekonomiye olan yansımalarını ve özellikle Japonya'yı ilgilendiren küresel tahvil piyasalarındaki oynaklığı masaya yatırıyor. Birleşik Krallık Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Rachel Reeves'in enflasyonu ve tedarik zinciri baskılarını sınırlamak için koordineli eylem çağrısında bulunacağı belirtildi. Reeves ayrıca, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin yeniden tesis edilmesi için baskı yapacağını duyurdu.

Paris'te ele alınan yapısal ticaret dengesizlikleri ve hammadde güvenliği konuları, küresel finansal piyasaların yıllık bazda yönünü tayin edecek makroekonomik eğilimleri şekillendirme potansiyeli taşıyor.