G7'nin 'koronavirüs' zirvesinden öneri çıkmadı

03 Mart 2020

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları arasındaki telekonferans sonrası tüm üye ülkeler, koronavirüsün etkilerini düzeltmek için daha fazla işbirliğine hazır oldukları mesajları verdi.

Koronavirüsü izlediklerini dile getiren G7 maliye bakanları ve merkez bankacıları, virüsün etkileri sebebiyle ekonomiye destek için uygun olduğunda mali tedbirlerde dahil adımlar atmaya hazırlar. Ülkeler güçlü sürdürülebilir büyümeyi başarmak için uygun olan tüm araçları kullama taahhütlerini tekrarladılar.