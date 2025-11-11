Gabar petrolünden cari açığa destek: 2 milyar dolarlık katkı sağladı!
Gabar Dağı'ndaki petrol keşfiyle birlikte bölgedeki değişim, milli ekonomiye destek olarak da gözle görülür hale geldi. Geçtiğimiz yıl bu aylarda 57 bin varil olan günlük üretim, aradan geçen bir yılın ardından yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükseldi. Gabar petrolündeki üretim artışı, cari açığa da pansuman oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, petrol sahasıyla yılda yaklaşık 2 milyar dolarla cari açığa destek olduklarını ifade etti.
2022 yılında "Şehit Aybüke Yalçın" sahasında yüksek kaliteli petrol bulunmasıyla Türkiye'nin petrol hikayesini değiştiren Gabar'da günlük üretim hızlanarak artıyor. Toplam rezerv değeri yaklaşık 37 milyar dolar olarak hesaplanan sahada, yetkililer çalışmaları yakından takip ediyor.
Petrol alt yapıyı da beraberinde getirdi
Bölgede 3 yıl 9 ayda 32,6 milyon varil ham petrol çıkarılırken alt yapı hamleleri de peş peşe geldi. Keşfin ardından 2 yılda 480 kilometre yol inşa edilirken, 1850 metre rakıma kadar uzanan yollar, Şırnak-Mersin kara yolu mesafesi kadar olan bir lojistik ağ oluşturdu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol rezervlerine ilişkin yeni açıklama yaptı.
Cari açığa destek
Ekonomiye yıllık 2 milyar dolarlık bir katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık. Gabar'da günlük 81 bin varil ile cari açığa vurduğumuz darbe, ekonomimize yıllık 2 milyar dolarlık destek demek. Bu başarı, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltırken, Şırnak gibi doğu illerine istihdam ve kalkınma getiriyor" diye konuştu.