Gabar petrolünden cari açığa destek: 2 milyar dolarlık katkı sağladı!

2022 yılında "Şehit Aybüke Yalçın" sahasında yüksek kaliteli petrol bulunmasıyla Türkiye'nin petrol hikayesini değiştiren Gabar'da günlük üretim hızlanarak artıyor. Toplam rezerv değeri yaklaşık 37 milyar dolar olarak hesaplanan sahada, yetkililer çalışmaları yakından takip ediyor.

Petrol alt yapıyı da beraberinde getirdi

Bölgede 3 yıl 9 ayda 32,6 milyon varil ham petrol çıkarılırken alt yapı hamleleri de peş peşe geldi. Keşfin ardından 2 yılda 480 kilometre yol inşa edilirken, 1850 metre rakıma kadar uzanan yollar, Şırnak-Mersin kara yolu mesafesi kadar olan bir lojistik ağ oluşturdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'daki petrol rezervlerine ilişkin yeni açıklama yaptı.

Cari açığa destek

Ekonomiye yıllık 2 milyar dolarlık bir katkı sağladıklarını ifade eden Bakan Bayraktar, "Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık. Gabar'da günlük 81 bin varil ile cari açığa vurduğumuz darbe, ekonomimize yıllık 2 milyar dolarlık destek demek. Bu başarı, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltırken, Şırnak gibi doğu illerine istihdam ve kalkınma getiriyor" diye konuştu.