Gabar'daki petrol üretiminde yeni rekor

Geçtiğimiz yıl Şırnak’taki Gabar Dağı bölgesinde günlük 100 bin varillik üretim kapasitesine sahip yeni bir petrol rezervi keşfedilmişti. Türkiye'yi heyecanlandıran keşfin ardından bugün Gabar petrolünde yeni üretim rekoru kırıldı.

Günlük 58 bin varil ham petrol

Türkiye'nin petrol ihtiyacının yüzde 8'ini karşılayan Gabar'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 41 kulede sondaj çalışmalarına devam ediyor. Sondaj çalışmaları tamamlanan 63 kuyuda ise günlük 58 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştiriliyor.

'Şırnak'ta petrol fışkırıyor'

Gabar Dağı'nda yapılan hemen hemen her sondajdan petrol çıktığını ve bu durumun bölge halkına büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Kayaboyun köyünün muhtarı Hakan Vural, “Şırnak'ta petrol fışkırıyor. Göründüğü gibi her yerde sondajlar var. İş istihdamı çoğalıyor. Şırnak'ın çehresi değişecek yakında, tabii halk olarak biz çok mutluyuz. Petrol üretimi 58 bin varilin üzerine çıktı. Bölge halkı olarak çok mutluyuz. İnşallah ülke ekonomisine de büyük katkısı olacak" dedi.

Tüketilen petrolün yüzde 8’i yerel kaynaktan

Türkiye’de tüketilen petrolün en fazla yüzde 8’i Türkiye’de üretiliyor. Gabar'da ise hedef günlük 180 bin varile ulaşmak. Bu durumda bu oranın da yüzde 19’a yükseleceği öngörülüyor. Türkiye, kullanılan petrolün geri kalanını ise ithal ediyor. İthalatta en büyük paylar da Irak, Rusya ve Kazakistan’a ait.



