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GABORAS GM Kurtuluş Altun canlı yayında

GABORAS Genel Müdürü Kurtuluş Altun, Dünya ONLINE canlı yayınında Vahap Munyar'ın konuğu oluyor.

GABORAS GM Kurtuluş Altun canlı yayında
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Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan Gayrimenkul Borsası A.Ş  (GABORAS), sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.

Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, DÜNYA'nın canlı yayınında gazeteci- yazar Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlıyor.

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