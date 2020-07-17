GABORAS - Körfez yatırımcılarının gayrimenkul eğilimi nasıl?

MÜSİAD Dubai Başkanı İdris Demirhan:

Türkiye BAE arasında siyasi bir kriz var. Bunu ticari ilişkilere yansıtmayalım diyoruz. Ancak büyük işlerde maalesef bu krizin etkilerini görüyoruz. Muhtemelen ağustos başı gibi Dubai’ye uçuşlar açılacak diye bekliyoruz.

Emlak artık eskisi kadar kazandırmıyor. Şimdi daha farklı kanallar var, e-ticaret var, dijital platformlar var. İnsanların emlak algısı bile değişti.

Çok iyi niyetle yatırım ajansları kuruldu. Ancak, yabancı yatırımcı çekme konusunda yeterince başarılı olamadılar.Türkiye’den gayrimenkul alanların ve onların hizmetinde bulunanların ikamet işlemlerinin kolaylaştırılması gerekir. Biz biraz daha üretime yönelip, üreten ülke olalım. Çin’den tedarik rolünü kapmamız gerek. Gıdada büyük bir talep var. Artık biraz daha sanayi ülkesi olmalıyız.