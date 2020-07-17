GABORAS - Körfez yatırımcılarının gayrimenkul eğilimi nasıl?
GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun ve Vahap Munyar'ın canlı yayın konuğu MÜSİAD Dubai Başkanı İdris Demirhan'dı. Körfez yatırımcılarının gayrimenkul eğilimleri konuşuldu.
Canlı yayından notlar:
GABORAS CEO'su Kurtuluş Altun:
Türkiye’deki en büyük problem satış sonrası takibin olmamasıdır. Biz oldukça yoğun tapu başına bilgilendirme yapıyoruz.Özellikle yabancıya satışta takas mekanizmasındaki sigortayı ve hukuku çözersek, ülkeye döviz girdisini artırırız. Ticarette derinleşmeye sebep oluruz. Körfez ülkelerinden bu ara yoğunlukla kitle fonlamasıyla karşılaşıyoruz. Türkiye’ye büyük ilgi var.Emlak alım satımlarında sigorta yok. İnşallah GABORAS ile bu da olacak.Araplar GABORAS’a hakikaten bayılıyor. Neden? Cep telefonlarından yatırımlarını takip edebiliyorlar da onun için.
MÜSİAD Dubai Başkanı İdris Demirhan:
Türkiye BAE arasında siyasi bir kriz var. Bunu ticari ilişkilere yansıtmayalım diyoruz. Ancak büyük işlerde maalesef bu krizin etkilerini görüyoruz. Muhtemelen ağustos başı gibi Dubai’ye uçuşlar açılacak diye bekliyoruz. Araplar için Türkiye vazgeçilmez bir ülkedir. Bu siyasi ilişkilere rağmen Araplar Türkiye’den kopamazlar. Emlak artık eskisi kadar kazandırmıyor. Şimdi daha farklı kanallar var, e-ticaret var, dijital platformlar var. İnsanların emlak algısı bile değişti.Çok iyi niyetle yatırım ajansları kuruldu. Ancak, yabancı yatırımcı çekme konusunda yeterince başarılı olamadılar.Türkiye’den gayrimenkul alanların ve onların hizmetinde bulunanların ikamet işlemlerinin kolaylaştırılması gerekir. Biz biraz daha üretime yönelip, üreten ülke olalım. Çin’den tedarik rolünü kapmamız gerek. Gıdada büyük bir talep var. Artık biraz daha sanayi ülkesi olmalıyız.