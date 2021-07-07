GAİB'de yıl sonu ihracat hedefi 12 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölgenin ilk yarı yıl ihracat rakamlarını değerlendirdi. Bölgenin ilk 6 aylık ihracatının 5,5 milyar dolar olduğunu belirten Kileci, yıl sonu hedeflerinin 12 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Açıklanan verilere göre, 2021 yılının ilk 6 ayında bölgeden yapılan 5,5 milyar dolarlık ihracatla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38'lik artış sağlandı. Söz konusu ihracatın 4,8 milyar dolarlık bölümünü Gaziantep gerçekleştirirken, Kahramanmaraş'ın 115 milyon dolar, Mardin'in 75,1 milyon dolar, Malatya'nın 27,1 milyon dolar, Diyarbakır'ın 18,2 milyon dolar, Şanlıurfa'nın 13 milyon dolar, Adıyaman'ın 10 milyon dolar ve Kilis'in 6,3 milyon dolarlık ihracat yaptığı bildirildi.

Bölgenin haziran ayı ihracatı hakkında da bilgi veren Kileci, “Bölgenin ihracatı, bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 34 oranında artarak 1 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleşti. Güneydoğu’nun lokomotif şehri Gaziantep ise haziran ayını yüzde 41’lik artış oranı ve 914 milyon 302 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değerine ulaştı. Haziran ayı boyunca 2 bin 474 ihracatçı firmamızla birlikte dünyanın 173 ülkesine, iplikler, kumaşlar, makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, ağaç ve orman ürünleri ile dış giyim ürünleri ihraç ettik. 173 ülke pazarında derinleşme, ülke ve bölge ekonomisine daha fazla destek sunma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.” dedi.

Pandemi ile AB ve Amerika pazarlarına ihracat arttı

Güncel verilere göre Türkiye tekstil ihracatının yüzde 24’ünün ve halı ihracatının yüzde 70’inin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden gerçekleştiğini kaydeden Fikret Kileci, hedef ve lider pazarları hakkında da bilgi verdi. Kileci, şunları kaydetti: “Toplam ihracatımızın yüzde 35,7’sini Orta Doğu’ya, yüzde 19,4’ünü AB ülkelerine, yüzde 15,1’ini ise Amerika coğrafyasına gönderiyoruz. AB ve Amerika pazarına ihracatımız aslında pandemi ile birlikte artış gösterdi. Çünkü Orta Doğu’da yaşadığımız kaybı diğer pazarlarla telafi etme, bunu yaparken de oluşan yeni fırsatları değerlendirerek hedeflediğimiz pazarlarda derinleşme stratejisini başarı ile uyguladık. AB, Kuzey Amerika, Uzak Doğu ve Afrika pazarlarında derinleşerek 2021 yılına girdik ve öyle görünüyor ki, bu pazarlardaki etkinliğimiz artarak devam edecek. 2021’in Ocak-Haziran ayları arasında toplam 192 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bu ülkeler içerisinde lider pazarlarımızı Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, Mısır, Libya ve İsrail oluşturuyor.”

Gaziantep’e Gümrük Laboratuvarı Kurulacak

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat potansiyelinin tam olarak ortaya çıkması için yaptıkları görüşmelerin sonuç verdiğine de dikkat çeken Kileci, yakın zamanda bir gümrük laboratuvarının açılacağını açıkladı. Kileci, “Ticaret Bakanımızdan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde bir gümrük laboratuvarı kurulacağı sözünü aldık. Tüm sektörlerin ihtiyacına cevap verecek bu laboratuvarla Gaziantep ve çevre illerdeki ihracatçılarımız artık Mersin, Adana, İskenderun ya da İstanbul’a gitmek zorunda kalmayacak. Bu sayede demuraj sorunu da ortadan kalkacak. Hem zamandan tasarruf sağlanacak hem de ek maliyetlerin önüne geçilecek. Bakanımız, Gaziantep’te faaliyete geçecek gümrük laboratuvarının çalışmalarına başlandığını iletti. Bu güzel haberi açıklamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Şehrimize ve bölgemize hayırlı ve uğurlu olsun.” dedi.