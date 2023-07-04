GAİB'ten yılın en yüksek günlük ihracatı

Bölgenin ihracat üssü Gaziantep’in ihracatı ise haziran ayında yüzde 16,2’lik azalış ile 772,4 milyon dolar oldu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci; "Bu sene öncelikli hedefimiz geçtiğimiz yılki performansa ulaşabilmek. Düşüşe rağmen haziran ayında ihracat adına sevindirici gelişmeler de oldu.

23 Haziran günü 2023 yılında GAİB’in en yüksek günlük ihracat tutarlarına ulaştık. İl bazında Gaziantep ve Malatya için de en yüksek seviyeye ulaşılan gün oldu” diye konuştu. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in haziran 2023’te ulaştığı 772,4 milyon dolarlık ihracatla tüm iller arasında en çok ihracat gerçekleştiren 6. il olduğunu ifade etti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin benzersiz büyüklükte bir depreme maruz kalmasına rağmen üretim kabiliyetini koruyabilmesinin güçlü bir sanayi altyapısının sayesinde olduğunu vurgulayan Kileci, Gaziantep’ten en fazla ihracat yapılan sektörlerin tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünleri olduğunu açıkladı.