Galataport ve Tersane İstanbul’da Beyoğlu’nda oturanlar çalışacak

Murat KÜÇÜK

Nüfusu 240 bini aşan Beyoğlu, 40 bin işletmesi ve turizme hitap eden tarihi mekanlarıyla İstanbul ekonomisinde önemli bir yere sahip. Beyoğlu son dönemde Galataport ve Tersane İstanbul projeleriyle yeniden gündemde. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 20 bin kişinin istihdam edileceği iki projeye odaklandıklarını ifade ederek, söz konusu istihdamın 15 bininin ilçede ikamet edenlerden seçilmesi için yatırımcı şirketlerle anlaşma sağladıklarını DÜNYA’ya açıkladı.

Beyoğlu’nda çalışanların büyük bölümünün başka ilçelerden geldiğini belirten Başkan Yıldız, bu sebeple ilçede yaşanan istihdam sorununu Galataport ve Tersane İstanbul ile çözeceklerini söyledi. Başkan Yıldız, “Galataport’ta 2 müze, 250 ticari işletme ve 350 yatak kapasiteli otel olacak. Tersane İstanbul’da ise 4 müze, 120 ticari işletme ve toplam bin 500 yatak kapasiteli 4 otel faaliyete geçecek. 2 proje toplam 20 bin kişilik istihdam yaratacak. Belediye olarak 15 bin kişilik istihdamın Beyoğlu’nda ikamet edenlere ayrılması konusunda yatırımcılarla anlaştık. Çünkü bu projelerin yapıldığı yerlerde Haliç, Camialtı, Taşkızak tersaneleri ve askeri dikimevi gibi Kasımpaşa çevresindeki 30 bin insana istihdam yaratan tesisler vardı. Bu tesisler kalktığı için bir istihdam sorunu oluştu. Bu problemin üstesinden böyle geleceğiz” şeklinde konuştu.

İşe alım süreçlerinde belediye de aktif olacak

Galataport ve Tersane İstanbul’dan gelecek personel talebi için eğitimlere başladıklarını söyleyen Başkan Yıldız, “16 üniversite işbirliği yaparak sertifikalı aşçı, pastacı, lobi görevlisi gibi turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli personeller yetiştiriyoruz. Meslek sahibi olanları da ayrıca belgelendiriyoruz. Şu an elimizde binlerce kişinin CV’si var. Yakın zamanda açılmasını beklediğimiz Galataport ve Tersane İstanbul, ihtiyaç duyduğu personeli bize bildirecek. Biz de uygun adayları kendilerine ileteceğiz ve işe alım süreçleri başlayacak. Asgariden hesaplandığında bile Beyoğlu’nda ikamet eden 15 bin kişinin aylık 40 milyon TL kazanacağını hesaplıyoruz. Yıllık 500 milyondan fazla maaşın girdiği ilçemizde refah seviyesi de beraberinde yükselecek. En önemlisi de gençlerimiz nitelikli işlerde çalışacak” dedi.

Beyoğlu’nda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgiler veren Başkan Yıldız, bölgede boş alan bulunmadığı için park ve yeşil alan sorunu yaşandığına dikkat çekerek, sorunun ‘Mahalle Bahçesi’ adı verilen parklarla çözeceklerini söyledi. Yıldız, “Park ya da çocuk oyun alanı yapılabilecek 60 nokta tespit ettik. 22 tanesini tamamladık” diye konuştu.

“İstiklal Caddesi’ni koruyacağız”

İstiklal Caddesi’nin sadece Beyoğlu’nun değil Türkiye’nin dünyaya açılan yüzü olduğunu belirten Başkan Haydar Ali Yıldız, caddede yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı: “Dünyanın 7 kıtasından, Türkiye’nin 7 bölgesinden, İstanbul’un 39 ilçesinden ve Beyoğlu’nun 45 mahallesinden insan İstiklal Caddesi’ne geliyor. Biz buradaki ticari potansiyeli geliştirmek kadar asırlık kültürü de korumaya çalışıyoruz.”