Galataport yeniden yapılandırma için bankalarla anlaştı

Galataport ile Doğuş Galataport, borçların yeniden yapılandırılması için Garanti BBVA'nın da aralarında bulunduğu tüm alacaklılarla mutabakata vardı.

Yüzde 49'u garame oranlarına göre devralınacak

Sözleşme kapsamındaki kredilerin bir kısmının tahsili amacıyla Doğuş Galataport'a üç yıl süreli geri alım hakkı tanınmak suretiyle Galataport toplam sermayesini temsil eden payların yüzde 49'u kredi veren bankalarca garame oranlarına göre devralınacak.

Yeniden yapılandırma sözleşmesi ile Garanti BBVA'nın Galataport sermayesindeki yüzde 12,28'lik, Yapı Kredi'nin yüzde 13,2'lik, İş Bankası'nın yüzde 7,18'lik, TSKB'nin de yüzde 5,23'lük payını yıl sonuna kadar alması bekleniyor.