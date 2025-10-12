Galatasaray zirvede ama bu kez borçta! Dört büyükler sezona zararla başladı

Türk futbolunun borsaya açık kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2025-2026 sezonunun ilk üç ayında toplam 2 milyar 20 milyon lira zarar açıkladı.

Kulüp şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na gönderdiği finansal raporlar ve bağımsız denetçi verilerinden derlenen bilgilere göre, dört büyük kulüp kazandığından fazla harcama yaptı.

Toplamda 13 milyar 450 milyon lira gelir elde eden kulüplerin giderleri 15 milyar 470 milyon lirayı buldu. Böylece geçtiğimiz sezonu 9 milyar 930 milyon liralık zararla tamamlayan kulüpler, yeni sezona da finansal kayıpla başladı. Bu zararın ağustos ayı sonu itibarıyla 42,18 milyon Euro'ya karşılık geldiği belirtildi.

En fazla zarar Galatasaray'da

Bağımsız denetim raporlarına göre, kulüplerin alacaklarına istinaden kaydedilen ancak tahsil edilemeyen faiz gelirleri hariç tutulduğunda, Galatasaray 688,5 milyon liralık (14,38 milyon Euro) zararla ilk sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılıları Trabzonspor 668,5 milyon lira (13,96 milyon Euro) zararla takip etti. Beşiktaş, sezonun ilk çeyreğini 353,1 milyon lira (7,37 milyon Euro) zararla kapatırken, Fenerbahçe'nin zararı 310,1 milyon lira (6,47 milyon Euro) olarak kayıtlara geçti.

Dört şirketin 1 Haziran 2025 ile 31 Ağustos 2025 arasındaki dönemde gelir gider tablosu şöyle:​​​​​​​​​​​​​​

2025-2026 İLK ÇEYREK GELİR GİDER TABLOSU Futbol Şirketleri Gelir (Milyar ₺) Gider (Milyar ₺) Zarar (Milyar ₺) Zarar (Milyon €) Galatasaray 5,38 6,07 0,69 14,38 Trabzonspor 1,5 2,17 0,67 13,96 Beşiktaş 3,52 3,87 0,35 7,37 Fenerbahçe 3,05 3,36 0,31 6,47 Toplam 13,45 15,47 2,02 42,18

Dört kulübün toplam borcu 71 milyar lirayı aştı

31 Ağustos 2025 itibarıyla dört büyüklerin toplam borcu 71,1 milyar liraya (1,48 milyar avro) ulaştı.

Borç tablosunda Galatasaray 24,3 milyar lirayla ilk sırada yer alırken, onu Fenerbahçe 18,8 milyar lira, Beşiktaş 17,8 milyar lira ve Trabzonspor 10,2 milyar lira ile izledi.

Uluslararası muhasebe standartlarına göre, şirketlerin kasasındaki ve bankalardaki nakit varlıklar çıkarıldığında dört kulübün toplam net borcu 68,1 milyar lira (1,42 milyar avro) olarak hesaplandı.

Buna göre net borçta Galatasaray 23,9 milyar lira, Beşiktaş 17,6 milyar lira, Fenerbahçe 16,6 milyar lira ve Trabzonspor 10 milyar lira seviyesinde bulunuyor.