Galatasaray'ı bonservis, Fenerbahçe'yi yüksek futbolcu maaşları vuracak!

Transfer sezonu kapandı. 2021-2022 sezonu çok sert bir rekabete sahne olacağının sinyalini verdi. Fakat zaten borç içerisinde olan üç büyüklerin finansal durumları asıl büyük mücadelenin verileceği alan olacak.

Galatasaray, bu yılın rekortmeni olarak yüksek bonservis bedelleriyle yarattığı genç takımda maaş skalasını düşürerek bu mücadeleyi gerçekleştirmeye çalışacak.

Bonserviste Galatasaray'a göre açık ara daha düşük rakamlarla transferi kapatan Beşiktaş ve Fenerbahçe ise futbolcu maaşlarında yüksek ortalamalarla mücadele edecek.

İşte üç büyük kulübün 2021-2022 sezonunda karşısına çıkacak futbolcu maaş/bonservis bütçeleri ve Süper Lig'in en maliyetli futbolcuları...





