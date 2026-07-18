GameStop reddedilen teklifin ardından eBay hisselerini topladı

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GameStop, satın alma teklifini geri çeviren eBay’deki ortaklık payını yüzde 9,8’e yükseltti. ABD’de yapılan düzenleyici bildirim, video oyunu perakendecisinin 43,4 milyon eBay hissesine sahip olduğunu gösterdi.

Paydaki artış, GameStop CEO’su Ryan Cohen’in eBay’i satın alma planını sürdürdüğüne işaret etti. Cohen, mayıs ayında eBay için hisse başına 125 dolar üzerinden yaklaşık 56 milyar dolarlık nakit ve hisse senedi teklifi sunmuştu.

eBay yönetimi teklifi aynı ay reddetti. Şirket, öneriyi finansman yapısı ve işlem koşulları nedeniyle inandırıcı ve cazip bulmadığını açıklamıştı.

Pay yüzde 9,8’e çıktı

GameStop, satın alma teklifini açıkladığı mayıs ayının başında türev ürünler ve doğrudan sahiplik yoluyla eBay’de yüzde 5 ekonomik pay biriktirdiğini bildirmişti.

Şirket sonraki haftalarda türev pozisyonlarını doğrudan eBay hisselerine dönüştürmeye başladı. GameStop haziran ayında yaklaşık 381 milyon dolar ödeyerek 3,5 milyon eBay hissesi satın aldı.

Son bildirimde ise alım ve satım opsiyonlarından oluşan işlemler kapsamında 39 milyon eBay hissesinin takasının tamamlandığı açıklandı. Diğer paylarla birlikte toplam sahiplik 43,4 milyon hisseye ulaştı.

Yüzde 9,8’lik oran, GameStop’u eBay’in en büyük hissedarlarından biri hâline getirirken şirketin yönetim üzerindeki baskı kapasitesini de artırdı.

Cohen geri adım atmadı

Ryan Cohen, satın alma teklifinin reddedilmesinin ardından planı bırakmayacağını birçok kez açıkladı. Cohen, son televizyon röportajında eBay’i bir şekilde satın almak için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.

Cohen, teklif fiyatını artırıp artırmayacağına ilişkin soruya ise kendi teklifiyle rekabet etmeyeceği yanıtını verdi. Açıklama, GameStop’un mevcut fiyatı koruyarak eBay hissedarlarını doğrudan ikna etmeye çalışabileceği beklentisini güçlendirdi.

GameStop hissedarları geçen ay şirketin çıkarabileceği azami hisse sayısının artırılmasına onay verdi. Karar, eBay teklifinin hisse senediyle finanse edilecek bölümünde yönetime daha geniş hareket alanı sağladı.

Cohen ayrıca olası işlem için kişisel servetinden 500 milyon dolar koymayı planlıyor.

Finansmanda 20 milyarlık soru

GameStop’un satın alma planındaki en büyük soru işaretini finansman oluşturuyor. eBay’in piyasa büyüklüğü, teklifi yapan GameStop’un yaklaşık beş katına ulaşıyor.

Şirketin finansman planı, TD Securities tarafından verildiği belirtilen 20 milyar dolara kadar borç taahhüdüne dayanıyor. Ancak söz konusu mektup bağlayıcı nitelik taşımıyor.

Borç finansmanının devreye girmesi için birleşme sonrasında oluşacak şirketin yatırım yapılabilir kredi notuna ulaşması gerekiyor. Wall Street’teki eleştiriler, bu şartın işlem tamamlanmadan nasıl karşılanacağı üzerinde yoğunlaşıyor.

Cohen ise bankalardan alınan mektubun yüksek güven içerdiğini ve işlemle ilgilenen başka finansman taraflarının da bulunduğunu savunuyor.

Amazon’a rakip olma planı

GameStop yönetimi, eBay ile birleşmenin Amazon karşısında daha güçlü bir perakende ve e-ticaret grubu yaratacağını düşünüyor.

Cohen’e göre GameStop’un ABD genelindeki yaklaşık 1.600 mağazası, eBay için ürün kabulü, kimlik doğrulama, sipariş hazırlama ve teslimat ağı olarak kullanılabilir.

GameStop ayrıca birleşmenin ilk 12 ayında eBay’in yıllık maliyetlerinde yaklaşık 2 milyar dolar tasarruf sağlayabileceğini öne sürüyor. Şirket, maliyet düşüşünün eBay’in hisse başına kârını artıracağını hesaplıyor.

Teklifin kabul edilmesi hâlinde birleşen şirketin CEO’luk görevini Ryan Cohen’in üstlenmesi planlanıyor.

Sırada hissedarlar olabilir

eBay yönetimi şu ana kadar teklifin yeniden değerlendirilmesine açık olduğuna ilişkin bir sinyal vermedi. GameStop’un yüzde 9,8’e ulaşan payı ise süreci yalnızca şirket yönetimleri arasındaki bir pazarlıktan çıkarabilir.

Cohen, eBay yönetiminden destek alamaması hâlinde teklifi doğrudan hissedarlara götürebilir. Yüksek ortaklık oranı, özel toplantı talebi, yönetim kurulu adaylığı veya hissedar oylaması gibi seçenekleri daha uygulanabilir hâle getiriyor.

Yüzde 10 sınırına yaklaşılması, düzenleyici bildirimler ve kurumsal yönetim kuralları açısından da sürecin daha yakından izlenmesine neden olacak.

Piyasalar bundan sonraki aşamada GameStop’un yeni hisse alımlarını, finansman planındaki gelişmeleri, eBay yönetiminin vereceği yanıtı ve teklif fiyatının değiştirilip değiştirilmeyeceğini izleyecek.