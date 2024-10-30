Garanti BBVA büyüme ve dolar/TL tahminini revize etti

Garanti BBVA Türkiye'nin son ekonomik görünüm notunda makroekonomik tahminlere ilişkin değişiklikler yaptı.

Büyüme beklentisi 3,5'ten 2,7'ye düşürüldü

Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert ve ekibi tarafından hazırlanan notta Türkiye'nin 2024 büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 3,2 seviyesine indirildi. 2025 tahmini de yüzde 3,5'ten yüzde 2,7'ye düşürüldü. Garanti BBVA ekonomistleri uzun vadeli büyüme tahminlerinde ise daha iyimser görüldü. Bu vadede büyüme beklentisi yüzde 3,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

Banka politika faizine yönelik aralık ayında ilk indirim tahminini korudu. Bankanın öngörülerine göre 2025 sonunda politika faizi yüzde 30 seviyesine kadar gelmiş olacak.

2025 dolar/TL tahmini 45,5 oldu

Banka Dolar/TL tahmininde de sınırlı bir revizyon gerçekleştirdi. Daha önce 2024 için 38 olarak açıklanan dolar/TL tahmini 37'ye çekildi. 2025 sonu için beklenti ise 45,5 oldu.

Banka yıl sonunda enflasyonun yüzde 43 olmasını öngörürken, 2025 için ise tahmin yüzde 25 olarak açıklandı.

Zayıf iç talep, düşük enerji maliyetlerinin etkisiyle cari denge görünümünün kısa vadede toparlayacağını öngören Garanti BBVA ekonomistleri 2024'te cari açığın milli gelire oranını yüzde 1,3; 2025 için ise yüzde 1,6 olarak tahmin etti.