Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

Garanti BBVA emekli promosyonu merak ediliyor. Özel bankaların promosyon ödemesi kamu bankalarına göre oldukça yüksek olurken, bu promosyon miktarları emekli maaş müşterilerini özel bankalara yönelmesine den oluyor. Garanti BBVA emekli maaşını taşıyan müşterilerine 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Garanti BBVA emekli maaşını taşıyan emeklilere 7250 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapacak.

Ayrıca emekli yakınlarını davet eden tüm Garanti BBVA müşterilerine, her bir yakını için 250 TL nakil ödül verilecek.

Garanti BBVA emekli promosyonu almak isteyen müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini Garanti BBVA'dan alacaklarına dair başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Garanti BBVA emekli promosyonuna ilişkin başvurular şubeler, internet şubesi, Garanti BBVA Mobil ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.