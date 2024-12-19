Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten'den faiz yorumu: Ölçülü indirim olabilir

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ABD'de Donalt Trump yönetiminin izleyeceği politikaların 2025'te küresel ekonomideki dinamiklerde oldukça belirleyici olacağını kaydetti.

Trump'ın uygulamak istediği maliye politikasının enflasyon görünümününü de etkileyeceğini aktaran Akten, "Bu durumda özellikle 2025'in ikinci yarısında, ABD Merkez Bankasının para politikasında gevşeme için daha temkinli olma ihtimali var. dedi.

Yatırım daha artabilir

Mahmut Akten, Türkiye'de yeni ekonomik programın önemli kazanımlarından biri olarak, cari açıkta önemli seviyede bir azalma gördüklerini belirterek ekonominin 2024'te yaklaşık yüzde 3, 2025'te ise yüzde 2,5 büyüyeceğini öngördüklerini ifade etti.

Akten, 2025'in büyüme kompozisyonunda yatırımın 2024'e göre artmasını beklediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gerek yabancı fon girişleri gerekse de yerleşiklerin ters dolarizasyonu sayesinde Türk lirasında daha dengeli bir görünüm oluştu. Enflasyonda ise beklentilerdeki yüksek seyir ve hizmet fiyatlarındaki katılık devam etse de reel kurdaki değerlenme ve talepte bir miktar normalleşmeyle enflasyon trendi gerilemeye başladı. Bütün bu olumlu görünümde, bankacılık sektörü için de en kilit nokta elbette enflasyonun kontrol altına alınması ve buna paralel para politikasının seyri olacak.

'Ölçülü faiz indirimi'

Enflasyon görünümündeki kısmi iyileşme, yıl sonunda ölçülü bir faiz indirimini destekliyor. Faiz indirimlerinin önümüzdeki yıl kademeli olarak devam etmesini ve proaktif şekilde enflasyon görünümüne bağlı olarak yönetilmesini bekliyoruz. Gelecek yıl faiz indirimlerinin akran ülkelere kıyasla makul seviyede reel faizi sağlayarak, TL varlıklara olan talebi desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Merkez Bankası, politika faizini mart ayından beri yüzde 50 seviyesinde tutarken, kasımda yıllık enflasın yüzde 47,09 gelmişti. Politika faizinin daha ne kadar enflasyonun üzerinde kalacağı bilinmiyor.

'Ekonomi politikaları görünür olacak'

Akten, büyüme sınırlamalarının da etkisiyle bu yıl da TL kredi büyümesinin enflasyonun epey altında kaldığını ve reel anlamda daraldığını bildirdi. Yabancı para kredi büyümesinin ise kurdaki volatilenin azalması ve artan taleple birlikte uzun yıllar sonra ilk kez TL kredi büyümesiyle aynı seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Akten, gelecek yılın, son dönemde izlenen ekonomi politikası sonuçlarının daha görünür hale geldiği bir yıl olacağını kaydtti.