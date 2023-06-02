Garanti BBVA sendikasyon sağladı

Türkiye'de bankaların sendikasyon kredisi çalışmaları devam ediyor.

Yapı Kredi'nin ardından Garanti BBVA da sendikasyon sağladığını bildirdi.

Garanti BBVA, 367 gün vadeli, 199 milyon dolar ve 218,5 milyon euro tutarında iki dilimli sendikasyon kredisi sağladığını duyurdu.

Bankadan KAP’a yapılan açıklamada kredinin toplam maliyetinin dolar dilimi için SOFR + %4,25, euro dilimi için Euribor + %4,00 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Sendikasyona 13 ülkeden 26 finansal kurum katıldı.