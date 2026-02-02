Garanti BBVA, sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL eşiğini aştı

Garanti BBVA, sürdürülebilir finansman alanında açıkladığı 3,5 trilyon TL’lik uzun vadeli hedef doğrultusunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Banka, 2018–2029 yıllarını kapsayan taahhüt kapsamında, Ocak 2026 itibarıyla 1 trilyon TL eşiğini aştığını duyurdu.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, sürdürülebilirliği ulaşılması gereken bir hedef değil, bankacılık faaliyetlerinin temel unsuru olarak gördüklerini belirtti.

Akten, “Kaynak tahsisinden risk yönetimine kadar tüm süreçlerimizi iklim ve doğa pozitif bir bakış açısıyla yeniden şekillendiriyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarından yeşil dönüşüm projelerine, kapsayıcı büyümeden toplumsal etkiye uzanan geniş bir alanda dönüşümün finansal altyapısını inşa etmeyi sürdürüyoruz. Sürdürülebilir finansmanda 1 trilyon TL eşiğini aşmamız, paydaşlarımızın bize duyduğu güvenin somut bir göstergesidir” dedi.