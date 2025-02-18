Garanti BBVA'dan 2025 için enflasyon ve büyüme tahmini!
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025 yılına ilişkin enflasyon ve büyüme tahminlerini paylaştı. Akten, enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 19 ila 29 aralığında olacağını tahmin ederken, büyüme için yüzde 3 rakamını öngördü.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, 2025 yılındaki enflasyon ve büyüme rakamlarına ilişkin tahminlerini paylaştı.
Bloomberg HT'ye konuşan Akten, ciddi bir reel faiz oluştuğunu, verilere bağlı olarak bu yıl da faizlerin düşmesini beklediklerini söyledi.
Akten, 2025 yılı için "Enflasyonun yüzde 19-29 aralığında olacağını düşünüyoruz" dedi.
Garanti BBVA yönetici, büyümenin de son çeyrekte hareketlendiğini gördüklerini, 2025'te yüzde 3'lük büyüme rakamları öngördüklerini dile getirdi.