Garanti BBVA'dan 440 milyon dolarlık sürdürülebilirlik kredisi

Garanti BBVA, sürdürülebilirlik odaklı yeni sendikasyon kredisi kapsamında toplamda yaklaşık 440 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Dört ayrı dilimden oluşan kredi paketine ilişkin açıklama Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşıldı.

Buna göre banka, 367 gün vadeli olarak 95,75 milyon dolar ve 99,275 milyon euro, 734 gün vadeli olarak ise 191,5 milyon dolar ve 36 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.

20 ülkeden 43 finansal kuruluş katıldı

20 ülkeden 43 finansal kuruluşun katıldığı anlaşmada, 367 günlük kredinin maliyeti dolar için SOFR + yüzde 1,60, euro için ise Euribor + yüzde 1,35 olarak gerçekleşti. 734 gün vadeli kredinin maliyeti ise dolar için SOFR + yüzde 2,00 ve euro için Euribor + yüzde 1,75 oldu.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız 95,75 milyon ABD Doları ve 99,275 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli, 191,5 milyon ABD Doları ve 36 milyon Avro tutarında 734 gün vadeli, dört ayrı dilimden oluşan yaklaşık toplam 440 milyon ABD Doları sürdürülebilirlik sendikasyon kredisi anlaşması imzalamıştır.

20 ülkeden 43 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredimizin 367 gün vadeli dilimlerinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla SOFR + yüzde 1,60 ve Euribor + yüzde 1,35 olarak, 734 gün vadeli dilimin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro için sırasıyla için SOFR + yüzde 2,00 ve Euribor + yüzde 1,75 olarak gerçekleşmiştir."