Garanti BBVA’dan e-ihracat atağı: KOBİ'ler için Mastercard ile işbirliği

Garanti BBVA, Mastercard ve MegaMerchant iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni e-ihracat paketiyle, KOBİ’ler ve bireysel girişimciler başta olmak üzere e-ticaret faaliyeti yürüten tüm işletmelere global pazarlarda rekabet etme imkânı sunuyor. Paket, uygun maliyetlerle kapsamlı altyapı, ödeme ve lojistik çözümlerini bir arada sağlayarak işletmelerin ihracat süreçlerini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Garanti BBVA ticari kart sahibi tüm işletmeler, bireysel satıcılar ve doğrudan yurtdışına ürün göndermek isteyen üreticiler, bu pakete Garanti BBVA şubeleri ya da garantibbvaticarikartlar.com/e-ihracat adresi üzerinden başvurarak sahip olabiliyor.

E-ihracatın işletmelere dünya genelindeki müşterilere erişim, döviz geliri elde etme, operasyonel maliyetleri azaltma gibi birçok avantaj sağladığı belirtilirken, KDV iadesi ve vergi muafiyetleri gibi teşviklerle de kârlılığı artırdığı vurgulandı. Yeni paket kapsamında işletmelere ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı) gibi sadeleştirilmiş süreçlerin yanı sıra dijital pazarlama, ödeme alma ve lojistik çözümleri de sunuluyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, projeyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Global ölçekte büyüyen e-ticaret hacmi, işletmelerin dünyanın dört bir yanına açılmasını mümkün kılıyor. Biz de Garanti BBVA olarak müşterilerimizin bu entegrasyonu hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini desteklemek istiyoruz. Mastercard ve MegaMerchant ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek sunduğumuz E-İhracat Paketi ile işletmelerin rekabet gücünü artırmak, markalarını ve ürünlerini dünya pazarlarına taşıyabilmelerini sağlamak öncelikli hedefimiz.”

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal ise KOBİ’lere sunulan desteğin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Garanti BBVA ile 30 yılı aşkın süredir sürdürdüğümüz stratejik ortaklığı, bu anlamlı projeyle bir adım ileriye taşıdık. Türkiye’de KOBİ’lerin dünya pazarlarına açılarak global oyunculara dönüşebileceğine yürekten inanıyoruz. E-İhracat Paketi sayesinde işletmelerin sadece satışa değil, sürecin tüm aşamalarına yönelik ihtiyaçlarına da çözüm sunuyoruz. Bu proje aynı zamanda Türkiye’nin e-ihracat hedeflerine de katkı sağlayacak.”

Sadece Mastercard logolu Garanti BBVA ticari kart sahiplerine sunulan paket, işletmelere dijital vitrin oluşturma, güvenli ödeme alma, uluslararası gönderi süreçlerini yönetme gibi pek çok alanda destek sağlamayı amaçlıyor.