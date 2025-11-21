Garanti BBVA'dan faiz ve enflasyon değerlendirmesi: Beklentiler ne yönde?

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sinem Edige, CNBC-e yayınında Türkiye ekonomisine ve para politikasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Edige, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aralık ayı toplantısında 100-150 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini söyledi.

Yıl sonu enflasyon ve politika faizi beklentileri

Edige, 2026’ya yönelik makro tahminlerini de paylaşarak yıl sonu enflasyon beklentilerini yüzde 23, politika faizi öngörülerini ise yüzde 30 seviyesinde açıkladı. Merkez Bankası, gelecek yıl için enflasyonda ara hedef olarak yüzde 16 seviyesini duyurmuştu.

"Sıkı para politikasına mali düzenlemeler eklenmeli"

Edige, para politikasına ilişkin ise "2026 yılında para politikasına mali düzenlemeler de eklenirse daha iyi bir yıl olacağını düşünüyoruz. En azından bankacılık için daha iyi bir yıl olacak" açıklamasında bulundu.