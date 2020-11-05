Garanti belgesi ve tanıtma kılavuzu mail olarak da verilebilecek
Garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal teslim belgesi ve servis fişlerinin kağıt olarak verilmesi zorunluluğu kaldırıldı.
ANKARA (DÜNYA)
Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, garanti belgesi, tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal teslim belgesi ve servis fişlerinin kağıt olarak verilmesi zorunluluğu kaldırıldı.
Bu belgeler artık kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı gibi kalıcı veri saklayıcıları aracılığıyla da iletilebilecek.
Tüketici istemesi halinde bu belgelerin tamamı kağıt ortamında verilmesi zorunlu olacak.