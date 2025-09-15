Gastroantep Kültür Yolu Festivali başladı

Güneş DOĞDU SOYLU

GAZİANTEP

Gaziantep’te lezzet dolu stantlardan uluslara­rası şeflerin katıldığı workshop­lara, operadan tiyatrolara, kon­serlerden sergilere ve çocuk et­kinliklerine kadar lezzet, sanat, kültür ve eğlence dolu günler ya­şanıyor. 13 Eylül’de start veren Program, 9 gün boyunca süre­cek ve kentin 50 farklı noktasın­da yaklaşık 400 etkinlik düzen­lenecek.

“Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonu“

Açılışta konuşan Bakan Yar­dımcısı Nadir Alpaslan, Gazi­antep’in Cumhuriyetin kurulu­şundan sonra sanayiden ticare­te, turizmden spora ve eğitimden kültür-sanata hemen her alanda ayrıcalıklı bir yere sahip olduğu­nu belirterek, “Burada gastrono­miye ayrı bir parantez açmak ge­rekiyor. Gaziantep bugün gastro­nomi konusunda dünya çapında bir marka olmayı başardı. Bu an­lamda Kültür ve Turizm Bakan­lığı olarak son dönemde turiz­min çeşitlendirilmesi çalışma­larımız kapsamında marka şehir olarak konumlanan Gaziantep’i­mize ve gerek altyapı gerekse ta­nıtım anlamında hizmet etme­nin gayreti içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festiva­li’nin bakanlık olarak “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Tu­rizm” vizyonu çerçevesinde ge­liştirilen politikalar sonucunda ortaya çıktığını anlatan Alpas­lan, “Ülkemizin hatta dünya­nın en büyük ve en zengin mar­ka projelerinden Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlik çeşitliliği ve katılımcı sayısı ile bugün dün­yanın en büyük festivali haline geldi” diye konuştu.

“Türkiye’yi Türkiye Yüzyılına bu bölgenin önderliğinde taşıyacağız“

Gaziantep Valisi Kemal Çe­ber’de, “Bu bölge, Gaziantep odaklı olarak önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yeni Mar­mara bölgesi olacak. Türkiye’yi Türkiye Yüzyılına bu bölgenin önderliğinde taşıyacağız” dedi. Gaziantep Büyükşehir Beledi­ye Başkanı Fatma Şahin ise “Bu festival herhangi bir festival de­ğil. Bu şehir de herhangi bir şehir değil. Bugün San Sebastian’da ne konuşuluyorsa, bugün Lond­ra’da, Paris’te, Tokyo’da gastro­nomi var diyenler ne konuşuyor­sa, herkes bu salonda. Sözü olan, sözünün kıymeti olan çiftçisin­den hocasına, şefinden Michelin yıldızlı şeflerine, ‘Bu ekosiste­min içinde benim de sözüm var.’ diyen herkesle bu salonda bir aradayız. Bizim iddiamız var. 14 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı­mızla Çırağan’da yaptığımız top­lantıda, UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdiğimizde, bu şehir bir iddiayla çıktı. Neye gü­vendi? Anadolu’nun irfanına gü­vendi. Anadolu’nun insanına gü­vendi” ifadelerini kullandı.