Gastroantep Kültür Yolu Festivali başladı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bu yılki on ikinci durağı Gaziantep oldu.
Güneş DOĞDU SOYLU
GAZİANTEP
Gaziantep’te lezzet dolu stantlardan uluslararası şeflerin katıldığı workshoplara, operadan tiyatrolara, konserlerden sergilere ve çocuk etkinliklerine kadar lezzet, sanat, kültür ve eğlence dolu günler yaşanıyor. 13 Eylül’de start veren Program, 9 gün boyunca sürecek ve kentin 50 farklı noktasında yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek.
“Kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonu“
Açılışta konuşan Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep’in Cumhuriyetin kuruluşundan sonra sanayiden ticarete, turizmden spora ve eğitimden kültür-sanata hemen her alanda ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu belirterek, “Burada gastronomiye ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Gaziantep bugün gastronomi konusunda dünya çapında bir marka olmayı başardı. Bu anlamda Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak son dönemde turizmin çeşitlendirilmesi çalışmalarımız kapsamında marka şehir olarak konumlanan Gaziantep’imize ve gerek altyapı gerekse tanıtım anlamında hizmet etmenin gayreti içinde olduk, olmaya da devam ediyoruz” dedi.
Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bakanlık olarak “Kültür ve Sanatla Bütünleşmiş Bir Turizm” vizyonu çerçevesinde geliştirilen politikalar sonucunda ortaya çıktığını anlatan Alpaslan, “Ülkemizin hatta dünyanın en büyük ve en zengin marka projelerinden Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlik çeşitliliği ve katılımcı sayısı ile bugün dünyanın en büyük festivali haline geldi” diye konuştu.
“Türkiye’yi Türkiye Yüzyılına bu bölgenin önderliğinde taşıyacağız“
Gaziantep Valisi Kemal Çeber’de, “Bu bölge, Gaziantep odaklı olarak önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yeni Marmara bölgesi olacak. Türkiye’yi Türkiye Yüzyılına bu bölgenin önderliğinde taşıyacağız” dedi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise “Bu festival herhangi bir festival değil. Bu şehir de herhangi bir şehir değil. Bugün San Sebastian’da ne konuşuluyorsa, bugün Londra’da, Paris’te, Tokyo’da gastronomi var diyenler ne konuşuyorsa, herkes bu salonda. Sözü olan, sözünün kıymeti olan çiftçisinden hocasına, şefinden Michelin yıldızlı şeflerine, ‘Bu ekosistemin içinde benim de sözüm var.’ diyen herkesle bu salonda bir aradayız. Bizim iddiamız var. 14 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızla Çırağan’da yaptığımız toplantıda, UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağı’na girdiğimizde, bu şehir bir iddiayla çıktı. Neye güvendi? Anadolu’nun irfanına güvendi. Anadolu’nun insanına güvendi” ifadelerini kullandı.