Gayrimenkul satışları yavaşladı: Geçen yıla kıyasla yüzde 13,9 düştü

Türkiye genelinde gerçekleştirilen gayrimenkul satışları, 2026 yılının ilk beş ayında geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-mayıs döneminde satılan konut, arsa, tarla, iş yeri ve diğer ticari taşınmazların sayısı yüzde 13,9 azalışla 1 milyon 29 bin 771 olarak kaydedildi.

Geçen yıl aynı dönemde toplam 1 milyon 196 bin 100 gayrimenkul el değiştirmişti.

Yılın ilk aylarında satışlar yavaşladı

2025 yılında yıllık bazda yüzde 8,7 artış göstererek 3,3 milyonun üzerine çıkan gayrimenkul satışları rekor seviyeye ulaşmıştı. Ancak 2026 yılına daha düşük bir performansla başlandı.

Bu yıl ocak ayında 204 bin 884, şubat ayında 222 bin 842, mart ayında 200 bin 529, nisan ayında 234 bin 468 ve mayıs ayında 167 bin 48 gayrimenkul satışı gerçekleşti. Aylık bazda en yüksek işlem hacmi nisan ayında görüldü. Mayıs ayındaki gerilemede ise 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin etkili olduğu değerlendirildi.

İlk beş aylık dönemlere bakıldığında, 2024 yılında 1 milyon 58 bin 840, 2023 yılında 1 milyon 161 bin 159, 2022 yılında 1 milyon 207 bin 785 ve 2021 yılında 918 bin 918 satış işlemi yapılmıştı.

Tapu dairelerinde 7,7 milyondan fazla işlem

Yılın ilk beş ayında tapu müdürlüklerinde toplam 7 milyon 786 bin 716 işlem gerçekleştirildi.

Bu işlemlerin yaklaşık 1 milyon 30 binini satışlar oluştururken, 507 bini aşkın işlem ipotek, 163 bine yakını intikal, yaklaşık 67 bini düzeltme, 35 bin 400'ü kamulaştırma, 22 bini ayırma, 16 bin 100'ü bağış, 12 bin 200'ü birleştirme ve 9 bin 100'ü taksim işlemi olarak kayıtlara geçti. Diğer işlem türlerinin sayısı ise 5,9 milyona yaklaştı.

Harç gelirlerinde güçlü artış

Tapu işlemlerinden elde edilen harç gelirleri ise satışlardaki düşüşe rağmen yükseliş gösterdi.

Ocak-mayıs döneminde tapu harç gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,5 artarak 87 milyar 112 milyon 415 bin liraya ulaştı. Bu tutarın yaklaşık 82,7 milyar liralık kısmı satış işlemlerinden elde edildi.