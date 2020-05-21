Gayrimenkul sektörünün nabzı bugün DÜNYA'da atacak

21 Mayıs 2020

Gayrimenkul portföy ve varlık yönetimi konusunda hizmetler sunan ve gayrimenkulün ticarileşmesi için çalışan GABORAS, sunduğu veri, analiz ve endekslerle gayrimenkul sektörünü yönlendirmeye devam ediyor.

Dijital gayrimenkul okuryazarlığı konusunda sektörün öncüsü olan GABORAS’ın Genel Müdürü Kurtuluş Altun, bugün DÜNYA'nın konuğu olacak.

Gazeteci- yazar Hakan Güldağ ile Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlayacak olan Altun, GABORAS olarak nasıl çalıştıklarını, neleri hedeflediklerini anlatacak.

Buluşma öncesi GABORAS hakkında kısa bir değerlendirme yapan Kurtuluş Altun, Türkiye'de 184 milyonun üzerinde tapunun olduğuna işaret ederek şöyle konuştu: “Bunların her biri için çoğu kişinin aklına gelmeyen verileri karşılaştırarak analiz edebilen Türkiye’nin en büyük veri merkezi ile hizmet veriyoruz. Her üç ayda bir 600 bin sayfa veri üretiyoruz. Gayrimenkulü olan herkesi büyük veriyle bilgilendiriyoruz. Yapay zeka ile 1.5 milyon tapuyu onların adına takip ediyoruz. Blokzincir teknolojisiyle de, gayrimenkulleri menkulleştirerek anlık takası esas alacak borsa haline getirmek için çalışıyoruz.”

Türkiye’de her kesim insan tarafından gayrimenkulün doğru anlaşılmasnın ve verilerin doğru okunmasının önemine değinen Altun, “Bu süreçte, üstümüze düşen katkıyı veriyoruz. Dijital Gayrimenkul Okuryazarlığı ile sektöre liderlik yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Altun, gayrimenkule dair merak edilenleri bugün canlı yayında paylaşacaklarını sözlerine ekledi.