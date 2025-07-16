'Gayrimenkul Sertifikası' ihracı yapacaklar: TOKİ ve Emlak Konut SPK’ya başvurdu

Türkiye'de gayrimenkul yatırımında yeni bir dönem başlıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ile Emlak Konut GYO, İstanbul Başakşehir’de TOKİ mülkiyetinde yer alan taşınmazlar üzerinde geliştirilecek proje kapsamında Gayrimenkul Sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Emlak Konut tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, söz konusu modelin gayrimenkul sektörü ile sermaye piyasalarını buluşturan önemli bir araç olduğu belirtilerek, “Tasarruf sahipleri konut edinebilecekleri gibi, proje kapsamında oluşacak değer artışından da şeffaf şekilde faydalanabilecek” ifadelerine yer verildi.

Bu model sayesinde, yatırımcılar ellerindeki küçük tasarruflarla büyük projelere ortak olabilecek. Sertifikalar, Emlak Konut güvencesi ile halka arz edilecek. İlgili İzahname Seti’nin SPK tarafından onaylanmasının ardından tüm detayların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

TOKİ ve Emlak Konut’un finans sektörüyle kurduğu iş birliğiyle güçlenen bu sistem, ev sahibi olmayı yalnızca belirli bir kesime değil, geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor. Bankalar ve finans kuruluşlarının desteğiyle, sertifika sahipleri belirli bir oranla projeye katılarak güvenli bir yatırım yapma fırsatı yakalayacak.

"Amacımız, yatırımcılara konut edinme veya değer artışından kazanç sağlama imkânı sunmak" diyen Emlak Konut yetkilileri, bu sistemin gayrimenkul yatırımını daha demokratik ve erişilebilir hale getirdiğini vurguladı.