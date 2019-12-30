Gayrimenkul ve inşaata gelen Katarlı firma sayısı 45’e ulaştı

30 Aralık 2019

İbrahim EKİNCİ

Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 2013 sonu itibariyle Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı firmalar listesinde 46 Katarlı firma vardı. Temmuz 2019 itibariyle Katarlı firma sayısı 170! İki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ekonomi alanına da yansıdığı, son 5 yıl içinde 120 civarında Katarlı firmanın Türkiye’de faaliyete geçtiği anlaşılıyor.

Katarlılar ağırlıkla gayrimenkul ve inşaatta varlar. Önemli bir kısmı turizm alanında, seyahat acenteliği, lokanta, otel işletmeciliği yapıyor. Toptan perakende ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar da var.

Müdürlüğün Katarlı firmaları sektörlere ayıran listesinde “inşaat firması” olarak kayıtlı 25 Katarlı firmanın 10’u da aslında gayrimenkul şirketi veya bu konuda danışmanlık yapan şirketler. Bu dikkate alındığında Türkiye’de gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Katarlı firma sayısı 45’i buluyor. Üretim alanındaki Katar sermayeli firma sayısı çok az. En önemlisi BMC. Bu firmada Katar ortaklığı var. Bunların dışında “imalat” işinde gözüken firmalardan Bader Motor, elektrikli makine ve cihaz üretiminde. Katar sermayeli Birlik Ziraat gıda üretimi yapıyor. Mobilya imalatı yapan 3 firma var. Kimyasal madde ile madeni yağ üretimi yapan 2 firma var. Motorlu taşıtlar sektöründe gözüken diğer iki firma araç kiralama ve ticareti yapıyor. Son günlerin tartışma konusu Tank Palet Fabrikası dolayısıyla gündeme gelen Altay Tankı üretimi işinde de Katar ortaklığı bulunuyor.