Gayrimenkul yatırımında rüzgar tersine döndü: Arsa ve tarla satışları düştü, konut patladı
Son yıllarda artan arsa ve tarla yatırımları, yerini konuta bıraktı. TÜİK verilerine göre, 2024'te konut dışı gayrimenkul (arsa-tarla) satışları 2023'e göre yüzde 8 düşerek 1 milyon 588 bine gerilerken konut satışları ise yüzde 20,6 artarak 1 milyon 478 bin 25’e yükseldi.
Pandemi sonrası artan arsa satışları geçtiğimiz yıl yerini konut yatırımlarına bıraktı. Kredi faizlerindeki sınırlı düşüş ve konut piyasasının canlanması ile konut satışları artarken uzmanlar, 2025'te de konut satışlarının artarak devam edeceğini öngörüyor.
Konut yatırımı trendinde peşinat indirimleri, uzun vadeli ödeme planları ve ek avantajlarla sunulan kampanyaların da etkili olduğu düşünülüyor. Markalı konut projelerine talep artarken, banka faiz oranlarının düşmesi, konut fiyatlarının piyasaya göre uygun kalması da gayrimenkul yatırımcısını konuta çeken nedenler arasında.
2025 konut yılı olacak
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2025 yılı da konut yılı olacak. Uzmanlar özellikle büyükşehirlerde markalı konut projelerinin daha fazla rağbet göreceğini öngörürken, arsa ve tarla yatırımlarındaki gerilemenin devam edeceğini belirtiyor.
Uzmanlar pandemi sonrası konut almak isteyenlerin küçük yatırımlarla arsa alıp birikim yaptığını belirtiken bu talep patlamasının ardından İstanbul’a yakın bölgelerde 500 m²lik bir arsanın 2+1 dairenin fiyatıyla eşitlendiğini belirtiyor.
Sahte satılık ilanlanları için kritik çağrı
Öte yandan konut satışlarında başlayan hareketlilik dolandırıcıları da harekete geçirdi. Emlak uzmanları satılık konut ilanlarında sahte girişlerin yapıldığını belirterek, “Yetki Doğrulama Sistemi”nin satılık konutlar için de geçerli olması için Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulundu.