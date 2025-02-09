Gayrimenkul yatırımında rüzgar tersine döndü: Arsa ve tarla satışları düştü, konut patladı

Pandemi sonrası artan arsa satışları geçtiğimiz yıl yerini konut yatırımlarına bıraktı. Kredi faizlerindeki sınırlı düşüş ve konut piyasasının canlanması ile konut satışları artarken uzmanlar, 2025'te de konut satışlarının artarak devam edeceğini öngörüyor.

Konut yatırımı trendinde peşinat indirimleri, uzun vadeli ödeme planları ve ek avantajlarla sunulan kampanyaların da etkili olduğu düşünülüyor. Markalı konut projelerine talep artarken, banka faiz oranlarının düşmesi, konut fiyatlarının piyasaya göre uygun kalması da gayrimenkul yatırımcısını konuta çeken nedenler arasında.

2025 konut yılı olacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2025 yılı da konut yılı olacak. Uzmanlar özellikle büyükşehirlerde markalı konut projelerinin daha fazla rağbet göreceğini öngörürken, arsa ve tarla yatırımlarındaki gerilemenin devam edeceğini belirtiyor.

Uzmanlar pandemi sonrası konut almak isteyenlerin küçük yatırımlarla arsa alıp birikim yaptığını belirtiken bu talep patlamasının ardından İstanbul’a yakın bölgelerde 500 m²lik bir arsanın 2+1 dairenin fiyatıyla eşitlendiğini belirtiyor.

Sahte satılık ilanlanları için kritik çağrı

Öte yandan konut satışlarında başlayan hareketlilik dolandırıcıları da harekete geçirdi. Emlak uzmanları satılık konut ilanlarında sahte girişlerin yapıldığını belirterek, “Yetki Doğrulama Sistemi”nin satılık konutlar için de geçerli olması için Ticaret Bakanlığı'na çağrıda bulundu.