Gayrimenkulde 'gerçek bedel' dönemi! Vergi sistemi değişiyor

Milyonlarca ev sahibini de ilgilendiren yeni vergilendirme sistemi ile rayiç bedel nedeniyle oluşan kaybın önlenmesi hedefleniyor. Yeni sistem 2026 yılı itibarıyla devreye alınacak ve gayrimenkuller gerçek değeri üzerinden vergilendirilecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, gayrimenkuldeki yeni sistem ile vergide adalet sağlanırken, kamu gelirleri de artırılacak.

Yurt dışındaki örnekler incelendi

Uzun zamandır bu konu üzerinde çalışan Hazine ve Maliye Bakanlığı, yurt dışındaki örnekleri de inceledi. Cumhurbaşkanlığının yıllık programında da yeni bir gayrimenkul değerleme sistemine ihtiyaç olduğu belirtilirken 2026'da teknik altyapının değiştirilerek, gayrimenkul değer değişimlerinin takip edilmesi ve taşınmaz değer haritalarının oluşturulması hedefleniyor.

Tapuya entegre edilecek

Taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulacağı bu sistem Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek. Teknik çalışmalardan sonra gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden vergilendirilmesi için kanun değişikliği yapılacak.

Binde 20 harç alınıyor

Şu anda gayrimenkul alım satım işlemlerinde alıcı ve satıcı binde 20 oranında tapu harcı ödüyor. İki tarafın da emlak vergisi değerinin altında olmamak üzere gayrimenkulün gerçek alım satım bedelini beyan etmesi gerekiyor. Tapuda yapılan alım veya satım işleminden sonra, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıttığı hâlde emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin tespit edilmesi hâlinde, eksik alınan harç taraflardan cezalı olarak isteniyor.

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkullerin iktisap tarihinden itibaren beş sene içinde satılması hâlinde elde edilen gelir değer artışı kazancı olarak vergiye tabi. Değer artışı kazancının tespitinde, satış bedelinden endekslenmiş alış bedeli ile tapu harcı gibi giderler ve ilgili yılın istisnası düşülüyor kalan kazanç üzerinden gelir vergisi alınıyor.