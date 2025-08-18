Gayrimenkulde trend değişti: Konut ve arsa-arazide ibre tamamen tersine döndü!

Gayrimenkul sektöründe yatırım tercihlerinde önemli bir değişim yaşanıyor. İki yıl öncesine kadar yatırımcıların ilk tercihi olan arsa ve araziler, bugün yerini konut yatırımlarına bırakmış durumda.

2021–2022 döneminde yapılan her 100 gayrimenkul işleminin yaklaşık yüzde 70’i arsa ve arazi, yüzde 15-20’si ise konut satışlarından oluşuyordu. Bugün ise tablo tamamen değişti: 100 satışın yüzde 70’i konut, yalnızca yüzde 15-20’si ise arsa ve arazi.

Konut satışlarında hızlı yükseliş dikkat çekiyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Temmuz 2025’te konut satışları yüzde 12,4 artışla 142 bin 858 olarak gerçekleşti.

Satışların en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (23 bin 152), Ankara (12 bin 491) ve İzmir (7 bin 815) olurken, en az satış ise Ardahan (58), Bayburt (93) ve Hakkari (103)’te görüldü.

Ocak-Temmuz döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 834 bin 751’e ulaştı.

Konut talebi ve fiyat beklentisi

Uzmanlar, konut talebindeki artışın fiyatları doğrudan yukarı taşıdığını vurguluyor. Özellikle büyükşehirlerde eski daire fiyatlarının dahi kısa sürede katlanabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar şu anda 5-6 milyon TL bandında bulunan 3+1 dairelerin önümüzdeki 1,5-2 yıl içinde 10 milyon TL’yi geçmesini bekleniyor.

Faiz ve yatırım eğilimleri

Ekonomideki faiz hareketleri de konut talebini şekillendiren önemli unsurlardan biri. Uzmanlar, “Faizler düştüğünde mevduattaki paranın serbest kalmasıyla yatırımcıların yönünün daha da fazla konuta kayacağı” görüşünde.

“En güvenli liman”

Gayrimenkul uzmanlarına göre 2000 yılından bu yana konut kadar istikrarlı kazandıran başka bir yatırım aracı olmadı. Bu nedenle konut, yatırımcı açısından hâlâ “en güvenli liman” konumunda.

Uzmanlar, “Parası olan için şu an konut açısından en uygun dönemdeyiz. Yatırım düşünenler fazla beklemesin” değerlendirmesinde bulunuyor.