Gaziantep, Anadolu’ya rol model oluyor

Erkan ÇAKAN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağlayan TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi Gaziantep toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Gaziantep, ihracatıyla Anadolu’ya bir rol model oluyor. İlimiz, Türkiye’nin gelişimini çok iyi okudu, yatırımlarını buna göre yaptı. Markalarını buna göre oluşturdu, ihracatı işin merkezine alarak son 20 yılda, ihracatını 17 kat artırdı” dedi

4 yıl önce göreve geldiklerinde, Güneydoğu Anadolu Meclisi programını başlattıklarını hatırlatan Gülle, “O gün ihracatımız 164 milyar dolardı, ihracatçı firma sayımız 65 bindi. Gaziantep’in ihracatı 7 milyar dolar civarındayken Güneydoğu Anadolu’nun toplam ihracatı 10,3 milyar dolardı. Gaziantep’te 2 bin 528, Güneydoğu Anadolu’da 3 bin 685 ihracatçımız vardı. O günden bu yana 4 yıl içinde geldiğimiz noktada; ihracatımız 225 milyar dolara yükseldi. İhracatçı sayımız 100 bini aştı. Gaziantep’in ihracatı yüzde 48 artarak, 10 milyar doları aştı. Gaziantep’in ekonomisi yüzde 19, Güneydoğu Anadolu bölgemiz ise yüzde 13 büyüdü, Gaziantep’te ihracatçı sayımız 3 bin 490’a, Güneydoğu’da ise 5 bin 355’e yükseldi” diye konuştu.

Gaziantep-Mersin YHT ile ihracat daha da artacak

Gaziantep’in en çok ihracat gerçekleştiren beşinci il olduğunu ifade eden Gülle, “İlimizde bu 4 sene içerisinde, elektrik-elektronik sektörü ihracatı yüzde 300, kuru meyve yüzde 102, hububat yüzde 70, halı yüzde 54 ve tekstil sektörü ihracatı ise yüzde 34 arttı. Gaziantep’te tam 10 sektörümüz tarihlerinin en yüksek ihracatını 2021 yılında gerçekleştirdi. Bununla beraber, Gazi şehrimiz; 2021 yılında tam 100 ülkeye ihracat rekoru kırdı. İlimizin ortalama ihracat mesafesini göz önüne aldığımızda, ihraç ürünlerimizin taşınma süreci ve maliyetinin düşürülmesi, önümüzdeki dönemde çok daha önemli hale gelecek” dedi.

2021 yılında Gaziantep ihracatının yüzde 66’sını deniz yolu ile yüzde 30’unu karayolu ile gerçekleştirdiğini belirten Gülle, şunları kaydetti: “Özellikle limanlara iniş sürecinde maliyetleri azaltacak Gaziantep-Mersin Yüksek Hızlı Tren Projesindeki gelişmeleri takip ediyoruz. Süreç tamamlandıktan sonra ihracatımızı daha uygun maliyetlerle, daha hızlı bir şekilde sürdüreceğiz.”

Türkiye’nin yükselen ihracatıyla birlikte artık küresel ticarette yeni bir ligde olduğunu dile getiren Gülle, “Yeni dönemde gerek stratejimizi, gerekse ihracata bakış açımızı, niceliğin yanında niteliği de artıracak bir anlayışla oluşturuyoruz. İhracatta sürdürülebilir bir sistematik kurarak, gelecek nesillere daha iyi yarınlar bırakacağız” dedi.

Gaziantep’ten 732 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi

Geleceğin ihracat ehli neslini bugünden yetiştirmek adına GençTİM’i kurduklarını belirten Gülle, “Çok kısa bir süre içerisinde GençTİM 611 üyeye erişti. Güneydoğu Anadolu bölgemizden GençTİM üye sayımız ise 37. 2021 yılında her ay ortalama 1700 firma ihracata başladı. Gaziantep’ten de 732 firmamız bu yıl ilk kez ihracat gerçekleştirerek ihracat ailemize katıldı. Ayrıca, iklim değişikliği gerçeğinin farkındalığıyla karşımıza çıkabilecek tüm fırsat ve riskleri öngörebilmek adına TİM İklim Komitemizi oluşturduk” dedi.

“Herkes kendi şehrine yatırım yapmalı”

Talip ÖZTÜRK

Toplantıda, bölge ihracatçı ve iş dünyası temsilcileri en büyük sorunlarından bahsetti. Gaziantep Valisi Davut Gül, ihracatçıların en büyük sorunları arasında yer alan uçak seferlerine ilişkin 2022 yılında Gaziantep’ten 13 noktaya direkt uçuşların başlayacağını duyurdu. GAİB Başkanı Fikret Kileci de birlik olarak insanı ve eğitimi odaklarına aldıklarını belirterek, “Bölgemizin en büyük sermayesi beşeri sermaye” dedi. SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu da Gaziantep’in başarısının altında yatan sırrı, “Ortak akıl. Halinden şikayet etmez, kendi işine bakar. Geçmişten gelen sanayi ve ticaret kültür var” sözleriyle açıkladı. Devlet yatırımlarının olmamasının kenti sanayici yaptığını aktaran Konukoğlu, Suriyeli iş insanlarının başarısına da dikkat çekti. Herkesin kendi şehrine yatırım yapmasını öneren Konukoğlu, “Herkes kendi şehri için ‘Dünyada Türkiye, Türkiye’de Gaziantep’ demeli” diye konuştu.

Hububat sektörünün sorunlarına ilişkin konuşan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya da en büyük sorunlarının Rusya ve Ukrayna arasında çıkan krizinden kaynaklı hammadde temini olduğunu bildirdi. Altunkaya, her iki ülkenin de önemli buğday ve ham ayçiçek yağı tedarikçisi olduğunu anlatarak, “Sadece bu iki hammaddenin ithalatında yaşanacak sıkıntılar, buğday unu, bisküvi, pasta, yemeklik yağlar alt sektörlerinde iştigal eden firmalarımız üzerinde yıkıcı etkiler yaratacaktır” dedi.

TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan ise halı ihracatçılarının krediye ulaşmada yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Kaplan, Eximbank yöneticilerine seslenerek, finansa erişim sorununun çözülmesini istedi. GAİB Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da sektör olarak yaşadıklarını sorunları çözüm önerileri ile birlikte anlattı. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de tüm dünyada yaşanan ortak sorunların yanı sıra Gaziantep olarak Eximbank kredilerinde pozitif ayrıcalık istediklerini bildirdi. Kentin kamu yatırımı olmadan üretim ve ihracatta önemli başarılar yakaladığını aktaran Ünverdi, “Bunu hak ediyoruz” ifadelerini kullandı.