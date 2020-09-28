Gaziantep’te S. Arabistan tedirginliği

28 Eylül 2020

Çiğdem YÜCESOY SUBAŞI

Türk ürünlerinin ülkeye girmesine yönelik engeller uygulayan Suudi Arabistan'a ihracat yapan üreticiler tedirgin. Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yaşanan sıkıntıyı paylaştı.

Ünverdi, “Suudi Arabistan yönetimindeki sancılar maalesef iki ülkenin ticaretini resmi ambargoya kadar getirmiştir. İki ülkenin de menfaatine uygun olmayan bu karar şehrimizin ihracatını da olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan yönetimini aklıselime davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan yönetimindeki sancılar maalesef iki ülkenin ticaretini de bugün resmi ambargoya kadar getirmiştir. İki ülkenin de menfaatine uygun olmayan bu karar şehrimizin ihracatını da olumsuz etkileyecektir. #SuudiArabistan yönetimini aklıselime davet ediyoruz. pic.twitter.com/AqoxpC2Ewj — Adnan Unverdi (@AdnanUnverdi) September 27, 2020

“Müşteriyle küslük olmaz”

Gaziantep’in ihracat yaptığı ülkeler içinde Suudi Arabistan dördüncü sırada bulunuyor. Dunya.com'a açıklamada bulunan Ünverdi, “Ambargo resmi olarak uygulanmaya başladı. Ama aylardır resmi olmayan bir engellemeyle karşı karşıyaydık. Dolayısıyla 2019’a kıyasla bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatımız yüzde 18 oranında düştü. Bundan sonrası içinse daha sıkıntılı bir süreç başlayacak” dedi.

Gaziantep’ten Suudi Arabistan’a yapılan ihracat miktarı 2019 yılı ocak-ağustos döneminde 255 milyon 743 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Bu yılın aynı döneminde ise 209 milyon 623 bin dolara gerilemiş durumda. Gaziantep’ten ülkeye yapılan ihracatta birinci sırayı halı, ikinci sırayı ise gıda sektörü alıyor.

Bu ülkede yaşanan kayıpları başka ülkelere satışı artırarak kapattıklarını söyleyen Ünverdi, “Bugüne kadar mücadele ederek kazandığımız pazarı neden kaybedelim. Ticarette müşteriyle küslük olmaz” dedi. Suudi Arabistan hükümetinin engellemesinin karşılıklı iki ülkenin ticaretine zarar verdiğini söyleyen Ünverdi, “Aklıselim bir şekilde çözülerek bu kararın kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.