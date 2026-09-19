Gaziler için milyarlarca liralık destek: Bakan Işıkhan rakamları açıkladı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, gaziler ve hak sahiplerine yönelik Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla gerçekleştirilen ödemelere ilişkin verileri açıkladı.

Işıkhan, paylaşımında, "Milletimizin güvenliği ve istiklali için canını ortaya koyan Gazilerimize her zaman minnettarız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla hayata geçirdiğimiz düzenlemelerimizle kahraman Gazilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, gazilerin ve ailelerinin 19 Eylül Gaziler Günü'nü de kutladı.

Temmuz ayında 2,5 milyar liralık ödeme

Paylaşılan verilere göre, 2026 yılı Temmuz ödeme döneminde 59 bin 136 vazife malulü ve hak sahibine toplam 2 milyar 501 milyon 644 bin 982 lira aylık ödemesi gerçekleştirildi.

2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ise 18 bin 617 kişiye 457 milyon 286 bin 334 lira tutarında eğitim-öğretim yardımı sağlandı.

58 bin kişiye ek ödeme

2026 yılında 58 bin 346 kişiye toplam 1 milyar 810 milyon 545 bin 877 lira ek ödeme yapıldığı bildirildi.

Bakanlığın paylaştığı verilere göre, 2025 yılı ile 2026'nın ilk 6 aylık döneminde gaziler için ilaç, tedavi ve tıbbi cihaz giderleri de karşılandı.

Bu kapsamda ilaç ödemeleri 317 milyon 762 bin 272 lira, tedavi giderleri 378 milyon 725 bin 490 lira, tıbbi cihaz ödemeleri ise 266 milyon 491 bin 836 lira olarak gerçekleşti.