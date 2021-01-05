Gaziray sözleşmesi imza töreni ertelendi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında yarın imzalanması planlanan Gaziray Banliyö Hattı ve Hafif Raylı Ulaşım Projesi Sözleşmesi'nin imza töreni ertelendi. İmza töreninin ne zaman yapılacağı ise daha sonra açıklanacak.

TÜRASAŞ, sözleşme kapsamında 8 elektrikli tren setinin (32 araç) tasarım, temin ve montajını yapacak. Projenin ilk 2 setinin teslim süresi 24 ay iken, tüm setlerin 28. ayın sonunda belediyeye teslim edilmesi planlanıyor.